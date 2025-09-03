Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Jose Santos Guardiola
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Jose Santos Guardiola, Honduras

7 immobilienobjekte total found
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Etagenzahl 2
Beachfront Condo 9-4 | Zweiter Stock | Papageien Plantage Entspannen – es ist Inselzeit! Wen…
$150,000
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Etagenzahl 1
Absolut wunderschön, renovierte Wohnung in einer absolut, wunderschönen Umgebung in der Wach…
$399,000
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Etagenzahl 1
Eigentum 2C ist geräumiger karibischer Luxus in der exklusiven gated Gemeinschaft der Marina…
$399,000
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Etagenzahl 1
Willkommen in Ihrem Traumretreat in der atemberaubenden Papageienpflanzung, Einheit 1D! Dies…
$450,000
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 251 m²
Etagenzahl 2
Erleben Sie den Charme des mediterranen Lebens in der Marina Front Villa 2-D, eingebettet in…
$429,000
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 1
Einführung einer außergewöhnlichen Vorkonstruktionsmöglichkeit für eine atemberaubende moder…
$399,000
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Etagenzahl 1
Diese luxuriöse 2.600 Quadratmeter große Marina Front Villa ist eine der größten Villen der …
$495,000
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
