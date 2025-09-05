Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Eigentumswohnungen in Coxen Hole, Honduras

11 immobilienobjekte total found
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Komfort, Luxus und Nachhaltigkeit in diesem exkl…
$330,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Etagenzahl 2
Einführung eines atemberaubenden brandneuen Kondominiums im wünschenswerten Ludy's Village, …
$449,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Das exklusive 2-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Kondominium bietet einen modernen und luxuriösen …
$350,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Etagenzahl 1
Das Condo A1 im Ludy's Village bietet schlüsselfertigen Komfort im Herzen von Sandy Bay. Die…
$199,000
Condo in Coxen Hole, Honduras
Condo
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Etagenzahl 2
Zwei geschmackvoll dekorierte unabhängige Einheiten. Die Eckorientierung garantiert Privatsp…
$250,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Etagenzahl 1
Einführung eines atemberaubenden brandneuen Kondominiums im wünschenswerten Ludy's Village, …
$375,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Etagenzahl 1
Im Herzen von Ludy's Village, Sandy Bay, bietet Bella Caribbean moderne Insel in einer blühe…
$184,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Komfort, Luxus und Nachhaltigkeit in diesem exkl…
$380,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Komfort, Luxus und Nachhaltigkeit in diesem exkl…
$350,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Etagenzahl 1
Das Condo B1 im Ludy's Village bietet schlüsselfertig eingerichtete, 2-Zimmer, 2-Badezimmer …
$180,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Das exklusive 2-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Kondominium bietet einen modernen und luxuriösen …
$380,000
