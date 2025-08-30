Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Eigentumswohnungen in Roatan, Honduras

Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnung C2 2. Stock East Building. Das Watercolors B…
$520,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnung A1 2. Stock East Building. Das Watercolors B…
$495,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Condominium #B1 1. Stock East Building. Das Watercolors Beach…
$485,000
Condo in Coxen Hole, Honduras
Condo
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 5 246 m²
Etagenzahl 1
Erschwingliche und funktionale 2-Bett-, 1-Bad-Wohnung in Roatan One, Coxen Hole – ideal für …
$133,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnung B2 2. Stock East Building. Das Watercolors B…
$520,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnungen D1 1. Stock East Building Das Watercolors …
$495,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Etagenzahl 1
Watercolors Resort - Phase 2: Village Eigentumswohnung A2 2. Stock East Building. Das Water…
$530,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnung D2 2. Stock East Building. Das Watercolors B…
$530,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnung C1 1. Stock East Building. Das Watercolors B…
$485,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 186 m²
Etagenzahl 3
Ocean One - Villa 7 bietet einen luxuriösen 3-Zimmer-, 4-Badezimmer-Retreat in einer der beg…
$599,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Das Leben im Paradies ist erschwinglicher als Sie denken! Sehen Sie sich dieses Zwei-Schlafz…
$425,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie Ihr Traumhaus in diesem wunderschön geräumigen 3-Schlafzimmer, 3,5-Badezimmer-…
$699,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Etagenzahl 1
Watercolors Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D9, West Bay. Egal, ob Sie nach einer Flucht …
$795,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Etagenzahl 1
Um die gesamte dritte Etage des neuen Gebäudes in Caribe Tesoro zu erreichen, ein brandneues…
$600,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 6 667 m²
Etagenzahl 1
Das Acqua di Mare liegt im Herzen einer tropischen Umgebung und ist eine kleine, exklusive E…
$219,000
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Etagenzahl 1
Willkommen in Coral Bucht, ein charmantes 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Wohnung in der ruhige…
$144,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 058 m²
Etagenzahl 1
Eigene ein Stück Paradies in Infinity Bay, West Bay - Roatan, Honduras. Dies ist Ihre selte…
$249,000
Condo in Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 1
Steigen Sie in Casa Castaway und umarmen Sie den entspannten Charme der Insel leben. Eingebe…
$269,000
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Etagenzahl 1
Newer moderne Top-Stock-Wohnung mit weitläufigem Meerblick ist zu Fuß in charmante West End …
$159,000
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Etagenzahl 1
Willkommen bei Jardines de Catalina Condo B4! Diese charmante Zweitzimmer-, Ein-Zimmer-, Ein…
$155,000
Condo in Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Etagenzahl 1
ENJOY der 180 Grad PICTURESQUE VIEWS von Ihrem Schlafzimmer, private Pool & Wohnfläche der K…
$429,000
Condo in Thatch Point, Honduras
Condo
Thatch Point, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 372 m²
Etagenzahl 3
Las Palmas Badeort erhöht die karibische Insel am besten mit einem privaten Strand und zwei …
$649,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 1
Treten Sie in entspannten Strand-Luxus mit dem Lionfish Condo, einem wunderschön eingerichte…
$170,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 177 m²
Etagenzahl 1
Dieses geräumige und luxuriöse Erdgeschoss 1 Schlafzimmer 1.5 Bad Garten-View-Kondom bietet …
$349,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 1
1-Zimmer, 1-Badezimmer-Residenz in Arihini, nur wenige Minuten von Roatans weltberühmten Wes…
$259,000
Condo in Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 15 574 m²
Etagenzahl 1
Aluna Condos sind angekommen, und diese exklusive Erdgeschossresidenz mit erweitertem Pool u…
$599,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Flucht ins Paradies mit diesem atemberaubenden ein Schlafzimmer, ein-Badezimmer Strandwohnun…
$295,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 289 m²
Etagenzahl 2
*Refined Island Leben in Lawson Rock* Erleben Sie den ultimativen Luxus am Strand mit Angel …
$679,000
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 1
Einführung in Roatan Gardens, eine spannende neue Wohnungsentwicklung in West End. Roatan Ga…
$205,000
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 232 m²
Etagenzahl 1
Schritt in Insel Luxus mit diesem wunderschön eingerichteten 3-Zimmer, 3-Badezimmer voll möb…
$675,000
