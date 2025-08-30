Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Roatan, Honduras

Haus 3 Schlafzimmer in West Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
West Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in Casa Coral Dreams! Ein wunderschön gestaltetes Einziehen bereit, Einkommen, da…
$850,000
Haus 5 Schlafzimmer in Crawfish Rock, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Crawfish Rock, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 511 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in Casa de Palmas, einem wunderschön gestalteten Haus in der ruhigen, gated Commu…
$699,000
Haus 5 Schlafzimmer in Sandy Bay, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in Ihrem Traum Karibik-Retreat – eine ideale Gelegenheit für jeden, der einen ruh…
$595,000
AdriastarAdriastar
Haus 2 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie dieses schön gestaltete 2-Schlafzimmer, 2,5-Badezimmer-Haus mit 2.000 qm auf e…
$575,000
Haus 3 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 201 m²
Etagenzahl 1
Entsperren Sie das Potenzial dieses unvollendeten 3-Zimmer-Beton-Haus, mit Blick auf einen P…
$425,000
Haus 3 Schlafzimmer in West Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
West Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Etagenzahl 3
Erleben Sie das Beste von Insel leben in diesem exquisiten 3-Schlafzimmer, 2-Badezimmer in d…
$465,000
Haus 4 Schlafzimmer in Thatch Point, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Thatch Point, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 219 m²
Etagenzahl 2
Haupthaus in der Nähe von Macaw Market ist jetzt verfügbar! Mit hoher Sichtbarkeit, einfache…
$349,000
Haus 2 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie die ultimative Insel mit dieser atemberaubenden Villa in Coral Views Village. …
$575,000
Haus 3 Schlafzimmer in West End, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
West End, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
Erleben Sie die perfekte Mischung aus zeitgenössischem Design und Insel Ruhe in diesem brand…
$479,000
Haus 6 Schlafzimmer in Coxen Hole, Honduras
Haus 6 Schlafzimmer
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 385 m²
Etagenzahl 2
Verschönern Sie den Inbegriff des Karibik-Luxus mit diesem exquisiten Zwei-Ebenen-Haus, eing…
$799,000
Haus 3 Schlafzimmer in Flowers Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Flowers Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
Einführen von Someday Came. Ein wunderschönes, am Meer gelegenes Traumhaus befindet sich auf…
$599,000
Haus 5 Schlafzimmer in Sandy Bay, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 279 m²
Etagenzahl 2
Charming Island Home mit Einkommen Potential - Prime Location Near West End! Nur wenige Min…
$420,000
Haus 2 Schlafzimmer in West End, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
West End, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Etagenzahl 2
Moderne Standalone Cabana im Herzen von West End. Dieses voll möblierte 2-BR, 2-BA-Cabana li…
$243,000
Haus 3 Schlafzimmer in Sandy Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 2
Diese 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer zu Hause befindet sich in der Gemeinde Sandy Bay ist das b…
$210,000
Haus 3 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 241 m²
Etagenzahl 1
Dieses außergewöhnliche Anwesen liefert konsequent hervorragende Renditen auf Investitionen,…
$1,22M
Haus 4 Schlafzimmer in West End, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
West End, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 251 m²
Etagenzahl 2
Willkommen im The Luna 'Treehouse', einem neu renovierten 2.600 qm Strandhaus in der schönen…
$950,000
Haus 2 Schlafzimmer in French Harbour, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
French Harbour, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Etagenzahl 1
Auf der Suche nach Ihrem Traumhaus mit unschlagbaren Blicken zu einem erschwinglichen Preis?…
$310,000
Haus 2 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Etagenzahl 2
'Entdecken Sie den Charme des Insellebens in diesem spektakulären Anwesen auf der Coco Road,…
$239,000
Haus 4 Schlafzimmer in Sandy Bay, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
Etagenzahl 1
Dieses außergewöhnliche Anwesen am Strand bietet eine einzigartige Gelegenheit, ein malerisc…
$995,000
Haus 6 Schlafzimmer in West End, Honduras
Haus 6 Schlafzimmer
West End, Honduras
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 743 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Residenz, die über dem sehr begehrten Gebiet von Luna Be…
$1,50M
Haus 2 Schlafzimmer in Crawfish Rock, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Crawfish Rock, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie die ultimative Erfahrung im Strandleben in dieser 2 BR, 2.5 BA voll schlüsself…
$449,000
Haus 3 Schlafzimmer in West Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
West Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 2
Charmante Villa mit 3 Schlafzimmern in Turtle Crossing, West Bay Eingebettet in der ruhigen…
$337,600
Haus 4 Schlafzimmer in West End, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
West End, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in Coral Vista #1, ein Paradies auf der atemberaubenden Insel Roatan in West End.…
$895,000
Haus 6 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 6 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 613 m²
Etagenzahl 3
Derzeit Under Construction und nahe Fertigstellung - Diese geräumige Drei-Level-Residenz ist…
$1,39M
Haus 9 Schlafzimmer in West Bay, Honduras
Haus 9 Schlafzimmer
West Bay, Honduras
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 412 m²
Etagenzahl 1
REDUCED von $1.450M bis $995K Das Caribbean Treasure Castle, früher The Mansion in Caribe T…
$995,000
Haus 2 Schlafzimmer in West Bay, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Lage, Lage, Lage! Turtle Crossing liegt an der westlichsten Spitze von Roatan und bietet ein…
$439,000
Haus 4 Schlafzimmer in Sandy Bay, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 297 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in Casa Bahia de Serenidad, einer atemberaubenden Residenz am Strand in der ruhig…
$1,000,000
Haus 2 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie Ihr Traumhaus in der exklusiven Phase 3 von Coral Views! Diese atemberaubende …
$449,000
Haus 4 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Etagenzahl 3
Das Dolphin House ist ein einladendes 3-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Eigenschaft mit einem cha…
$524,000
Haus 4 Schlafzimmer in West End, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
West End, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Etagenzahl 2
Erleben Sie modernen Komfort in der Casa Mary 2, einer neu gebauten Residenz, in der natürli…
$364,500
