Häuser in Coxen Hole, Honduras

5 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Coxen Hole, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in Ihrem Traumhaus im Paradies! Das Hotel liegt in der wünschenswerten Coconut Ga…
$269,000
Haus 3 Schlafzimmer in Coxen Hole, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Dieses wunderschön renovierte, neu eingerichtete Stand-alone-Haus in der hochbegehrten Sunda…
$289,000
Haus 6 Schlafzimmer in Coxen Hole, Honduras
Haus 6 Schlafzimmer
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 385 m²
Etagenzahl 2
Verschönern Sie den Inbegriff des Karibik-Luxus mit diesem exquisiten Zwei-Ebenen-Haus, eing…
$799,000
Reihenhaus in Coxen Hole, Honduras
Reihenhaus
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Genießen Sie Komfort, Raum und Meerblick in diesem 3-Zimmer, 2-Badezimmer Villa in einer sic…
$269,000
Reihenhaus in Coxen Hole, Honduras
Reihenhaus
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Roatan 1 ist eine tolle Gemeinschaft! Mit Pool und Grün, schön für Spaziergänge und angenehm…
$265,000
