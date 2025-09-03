Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Jose Santos Guardiola
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Jose Santos Guardiola, Honduras

56 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 404 m²
Etagenzahl 1
Die perfekte Krönung der natürlichen Schönheit, Ruhe und Abgeschiedenheit im Herzen der südö…
$459,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Six Huts, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Six Huts, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
oastal Charme in Milton Bight— Meerblick & Tropische Gärten Entfliehen Sie der ruhigen Schön…
$299,900
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Punta Gorda, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Punta Gorda, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 238 m²
Etagenzahl 1
Präsentieren Sie ein außergewöhnliches brandneues Zuhause, in der exklusiven Aroha Anwesen, …
$645,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
AdriastarAdriastar
Haus 4 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 399 m²
Etagenzahl 2
Einweihung einer atemberaubenden Luxus-Villa auf dem malerischen tschechischen Dorf in Roata…
$949,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 1 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 1 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie die Blue Crab Casita, ein charmantes 1-Schlafzimmer, ein 1-Badezimmer-Haus in …
$377,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Six Huts, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Six Huts, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 204 m²
Etagenzahl 1
Willkommen in Casa Angela, einem exquisiten Detailhaus mit herrlichem Blick auf die South Sh…
$549,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 5 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 551 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie das Ultimate in Luxury Living im The Water's Edge Home in Papageien Steigen S…
$1,35M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Etagenzahl 2
Dieses geräumige 4-Schlafzimmer, 4-Badezimmer-Haus befindet sich ideal in der gated Gemeinde…
$599,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 5 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 465 m²
Etagenzahl 2
Eingebettet auf einem abgelegenen Abschnitt des weißen Sandstrandes, aber nur wenige Minuten…
$1,45M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Ein weiteres charmantes 2-Schlafzimmer-Home in Falcon Valley ist bereit zu verkaufen!!! Corn…
$199,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 5 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 325 m²
Etagenzahl 3
Willkommen in diesem modernen 5-Schlafzimmer, 4-Badezimmer-Haus, gebaut 2021, eingebettet in…
$699,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Großer Bungalow zum Mieten in schönste Entwicklung auf Roatan. Dieser gut gebaute hölzerne B…
$270,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Calabash Bight, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Calabash Bight, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Einzigartiges Anwesen am Meer in Port Royal. Dieses 6 Hektar große Paket hat 200' schöne fla…
$1,000,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Calabash Bight, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Calabash Bight, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 111 m²
Etagenzahl 2
Das Casitas at Calabash ist ein atemberaubendes 3,5- Hektar großes Anwesen in Calabash mit 1…
$799,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 1 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 1 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Etagenzahl 1
Charmante moderne Karibik Bungalow in Diamond Rock Resort Willkommen in Ihrem Traumurlaub! D…
$199,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 1
Modern Home in Diamond Hill Resort. Dieses moderne Wohnhaus liegt auf einer sanften Piste i…
$240,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 511 m²
Etagenzahl 3
RARE 100' BEACHFRONT OPPORTUNITY ON COVETED CAMP BAY BEACH! Wie im Buch A Designer's Life ge…
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Calabash Bight, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Calabash Bight, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 399 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie die ruhige Schönheit des Lost Isles Estate, eingebettet in der ruhigen Calabas…
$699,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 6 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 6 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 204 m²
Etagenzahl 1
Tranquil 3-Unit Rental Complex! Eingebettet entlang der malerischen Hauptstraße von Politill…
$289,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Calabash Bight, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Calabash Bight, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 2
Hutton House ist ein klassisches Inselhaus direkt am Meer auf Oak Ridge Cay. Dieses Boot-Zug…
$449,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Charmante hölzerne Bungalow in Diamond Hill Resort, Diamond Rock. Entdecken Sie Ihr Paradies…
$270,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 1 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 1 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 203 m²
Etagenzahl 2
Dieses teilweise gebaute Zwei-Level-Haus sitzt auf 0,212 Hektar Land in der friedlichen Geme…
$115,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Etagenzahl 1
Entfliehen Sie der Ruhe der Mariposa Nachbarschaft, wo dieses schöne 2-Schlafzimmer, 2-Badez…
$329,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Ruhe und modernem Komfort mit diesem wunderschön ren…
$395,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 1
PRICE DROP!! Entdecken Sie dieses einzigartige Schmuckstück im Meer in Milton Bight, gebaut …
$349,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 5 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Etagenzahl 3
Eingebettet in der ruhigen Gemeinde Mariposa, bietet dieses durchdachte Betonhaus einen atem…
$420,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 61 m²
Etagenzahl 2
Diese atemberaubende 3-Acre-Eigenschaft bietet eine seltene Kombination aus unverbautem Meer…
$450,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Punta Gorda, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Punta Gorda, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 315 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Ihr Traumhaus in den wunderschönen Ocean Hills Residences mit 3 Schlafzimmern …
$359,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Punta Gorda, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Punta Gorda, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 315 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Ihr Traumhaus in den wunderschönen Ocean Hills Residences mit 3 Schlafzimmern …
$359,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Charmante 2-Schlafzimmer-Home in Falcon Valley - Ihre karibischen Oasis Erwarten! Willkommen…
$150,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Realting.com
Gehen