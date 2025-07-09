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Wohnkomplex VR Vake Sky Tower

Tiflis, Georgien
von
$100,000
von
$4,000/m²
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ID: 38130
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2031
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    69

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Vake, Ilia Chavchavadze str , N49, Complex VR Vake Sky Tower, 72,4 qm, 11. Stock,1 qm Preis ist 4.000$, Gesamtpreis 289.600$, Anzahlung 30%, die Betrag 86.880$, Die restlichen 70% Zahlung wird bis Dezember 2031 verteilt. Blick auf den Vake Park

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Tiflis, Georgien
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