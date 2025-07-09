Wohnkomplex Fashion Avenue Novyj arhitekturnyj simvol Tbilisi v prestiznom rajone Vake

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue ist ein großes multifunktionales Premium-Projekt in einem der renommiertesten Viertel von Tiflis – Vake. Der 260 Meter hohe Wolkenkratzer soll eine neue architektonische Dominanz der Hauptstadt werden und Fünf-Sterne-Apartments, Business, Gastronomie, Wellness, Mode und internationalen Service in einem Raum vereinen.

Das Projekt wird von der VR Holding auf der Chavchavadze Avenue umgesetzt – in der etablierten prestigeträchtigen Umgebung von Vake, in der Nähe von Parks, Geschäfts- und Sozialinfrastruktur der Stadt.

Diese Immobilie ist für diejenigen, die Tiflis nicht nur als Wohnort sehen, sondern auch als einen wachsenden internationalen Markt, in dem Qualitätsprojekte in knappen Premium-Standorten besonders wertvoll sind.

Die Architektur, die die Silhouette der Stadt verändert

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue ist als neues Wahrzeichen in Tiflis konzipiert.

Der Hochhausteil des Projekts erreicht 260 Meter und umfasst mehr als 70 oberirdische Stockwerke. Der Komplex umfasst 815 Wohnungen, 11 Aufzüge und mehrstufige Infrastruktur, die direkt in das Gebäude integriert sind.

Das architektonische Bild des Turms basiert auf einer Kombination aus Glas, Licht und vertikaler Landschaftsgestaltung. Panoramaverglasung bietet Aussicht auf die Stadt und die Berge rund um Tiflis, und landschaftlich gestaltete Ebenen visuell trennen das Volumen des Wolkenkratzers und bilden seine erkennbare Silhouette.

Eines der wichtigsten technischen Merkmale wird eine doppelt belüftete Fassade sein - eine technologische Lösung, die die Energieeffizienz des Gebäudes erhöht, Außengeräusche reduziert und zusätzlichen Schutz vor Klimaeinflüssen bietet.

Vake - eine der renommiertesten Adressen von Tiflis

In internationalen Immobilien ist die Adresse genauso wichtig wie die Architektur.

VR Der Vake Sky Tower befindet sich in Vak, einer der angesehensten und nachhaltigsten Wohngegenden der georgischen Hauptstadt. In der unmittelbaren Umgebung des Projekts befinden sich der Vake Park, das Mikhail Meskhi Stadium, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und wichtige Stadtrouten.

Wake konzentriert sich traditionell auf hochwertige Wohnungen, Restaurants, Schulen, Universitäten, Parks und Dienstleistungsinfrastruktur. Die begrenzte Verfügbarkeit von Grundstücken für Neubauten macht Qualitätsprojekte in diesem Stadtteil aus Sicht der langfristigen Erhaltung des Immobilienwertes besonders interessant.

Fünf-Sterne-Infrastruktur innerhalb des Projekts

Das VR Vake Sky Tower Konzept geht weit über eine traditionelle Wohnanlage hinaus. In der Tat entsteht im Inneren des Gebäudes ein unabhängiges Lifestyle-Ökosystem, mit dem Sie leben, arbeiten, sich entspannen und Geschäftstreffen abhalten können, ohne das Projektgebiet zu verlassen.

Die Infrastruktur des Komplexes umfasst:

Business Center und Coworking Space der Klasse A;

Handelsgalerien und Geschäftsräume;

Markenboutiquen Fashion Avenue;

Restaurants und Lobbyräume;

Speiserestaurant;

Fitnesscenter und SPA;

Innen- und Außenpools;

Erholungs- und Unterhaltungsgebiete;

Laufstege und Grünflächen;

Padelgerichte;

Parken und Parkservice.

Ein besonderer Anziehungspunkt wird der Infinity-Pool auf einer Höhe von 260 Metern sein - auf der höchsten Ebene des Projekts mit Panoramablick auf Tiflis.

Fashion Avenue – ein internationales Konzept im Inneren eines Wolkenkratzers

Eine der ungewöhnlichsten Komponenten des Projekts ist die Fashion Avenue, ein Raum an der Schnittstelle von Architektur, Design, Gastfreundschaft und Weltmode.

Das Konzept setzt die Präsenz internationaler Modemarken nicht nur im Format von Boutiquen voraus. Elemente des Designs und der Ästhetik von Weltmodehäusern werden in öffentliche Räume und das Innenkonzept des Komplexes integriert.

Dadurch schafft VR Vake Sky Tower nicht nur eine Einkaufsgalerie, sondern eine eigene Lifestyle-Umgebung – eine Adresse, die zum Anziehungspunkt für Stadtbewohner, internationale Gäste und Premium-Publikum werden soll.

Apartments auf der Ebene des Fünf-Sterne-Hotels

Der Wohnteil des Projekts wird durch Wohnungen verschiedener Formate repräsentiert - von Studios bis hin zu Residenzen mit vier Schlafzimmern.

Die Fläche beginnt bei ca. 30 m2.

Es ist vorgesehen, dass

Studios sind ein kompaktes Format, das sowohl für Ihre eigene Wohn- als auch für Ihre Investitionsstrategie geeignet ist.

1 Schlafzimmer Apartments sind funktionale Residenzen mit einem separaten Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küchenbereich.

2-Zimmer-Wohnungen sind ein geräumigeres Familienformat.

Wohnungen mit 3 Schlafzimmern - Residenzen mit erhöhter Fläche für einen dauerhaften Wohnsitz.

Apartments mit 4 Schlafzimmern sind das geräumigste Format für Käufer, die sich um die Privatsphäre und den Umfang des Wohnraums kümmern.

Die ungefähren Flächen der im Projekt vorgestellten Layouts reichen von 33,2 m2 für das Studio bis zu 158,6 m2 für eine Residenz mit vier Schlafzimmern.

Panoramaverglasung wird Teil des Interieurs: Von Hochhäusern aus gibt es große Ausblicke auf Tiflis und das umliegende bergige Gelände.

Service als internationales Hotel

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue wurde nach einem Modell erstellt, bei dem private Immobilien mit einem Hotel-Service kombiniert werden.

Die Bewohner haben Zugang zu Dienstleistungen, die für eine luxuriöse Gastfreundschaft charakteristisch sind: Wartung von Wohnungen, Sicherheit rund um die Uhr, technische Unterstützung und Infrastruktur des Komplexes.

Eine separate Richtung von VR Signature sieht die Möglichkeit vor, Wohnungen und professionelles Immobilienmanagement über ein internationales Partnerunternehmen zu mieten.

So erhält der Eigentümer die Möglichkeit, Premium-Immobilien in Tiflis zu besitzen und gegebenenfalls ein professionelles Asset-Management-Modell zu verwenden.

Internationale Designnormen

Internationale Ingenieur- und Beratungsunternehmen waren an dem Projekt beteiligt.

Die Studie wurde von Cushman & Wakefield Georgia durchgeführt. Werner Sobek beteiligt sich an der Entwicklung des Konstruktionskonzepts der Fassade und Tests der Struktur für Windlasten wurden vom internationalen Unternehmen RWDI durchgeführt.

Besonderes Augenmerk wird auf Akustik, Beleuchtung der Fassade und des Innenraums, Gestaltung von Schwimmbädern und Restauranträumen, Sicherheit und Qualitätskontrolle gelegt.

Für einen Wolkenkratzer dieser Größenordnung ist dies von grundlegender Bedeutung: Premium wird nicht nur durch die visuelle Komponente, sondern auch durch die Konstruktion des Gebäudes bestimmt.

Investitionspotenzial

VR Vake Sky Tower – Mode Avenue kombiniert mehrere Faktoren, die die Investitionsattraktivität von Immobilien bilden:

Premium Location.

Wake bleibt eines der beliebtesten und Statusgebiete von Tiflis.

Begrenzte Landversorgung.

Im bestehenden Zentralbezirk sind Großstandorte für neue Wahrzeichenprojekte objektiv begrenzt.

Die Einzigartigkeit des Produkts.

Die Höhe von 260 Metern, die multifunktionale Infrastruktur, die Fashion Avenue, Restaurants, Wellnessräume und der hoch gelegene Infinity-Pool unterscheiden das Projekt deutlich vom Standardangebot auf dem Markt.

Model Apartment Hotel.

Immobilien können nicht nur für den eigenen Lebensunterhalt in Betracht gezogen werden, sondern auch als Objekt für die spätere Vermietung und professionelle Verwaltung.

Internationales Publikum.

Das Projektformat richtet sich sowohl an lokale Premiumkäufer als auch an ausländische Eigentümer und Investoren.

Kapitalisierungspotenzial.

Der Käufer erhält die Immobilie in der Phase der Gründung eines der größten Architekturprojekte in Tiflis, was das Potenzial für Wertsteigerung schafft, wenn das Projekt gebaut und entwickelt wird.

Hauptmerkmale

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue

Entwickler: VR Holding

Standort: Vake, Tiflis, Georgien

Anschrift: Chavchavadze Avenue, 49

Format: Multifunktionaler Wohn- und Gewerbekomplex

Höhe: 260 m

Etagen: mehr als 70 über dem Erdgeschoss

Wohngeschosse: 57

Anzahl der Wohnungen: 815

Anzahl der Aufzüge: 11

Immobilienformate: Studios, Wohnungen mit 1-4 Schlafzimmern

Flächen: ab 30 m2

Infrastruktur: Klasse Ein Business Center, Fashion Avenue, Restaurants, Einzelhandel, SPA, Fitness, Innen- und Außenpools, Infinity-Pool, Coworking, Erholungsbereiche, Padelplätze, Parkplätze

Geplante Fertigstellung: Dezember 2031

Neue Generation Immobilien in Tiflis

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue ist ein Projekt an der Schnittstelle von Architektur, privaten Residenzen, Fünf-Sterne-Service, Business und moderner Stadtkultur.

Sein Wert liegt nicht nur in Höhe oder Maßstab. Das Projekt schafft ein neues Format von Premium-Immobilien für Tiflis - eine vertikale Stadt, in der eine private Residenz Teil einer vollwertigen internationalen Lifestyle-Infrastruktur wird.

Für Ihren eigenen Lebensunterhalt - dies ist eine Gelegenheit, eine prestigeträchtige Adresse, einen Panoramablick und ein Hotelservice in einer der besten Gegenden der Hauptstadt zu erhalten.

Für den Investor ist es möglich, in das große Wahrzeichenprojekt von Tiflis in der Phase seiner Entwicklung einzusteigen und einen Vermögenswert in dem Segment zu erhalten, dessen Angebot in der Stadt objektiv begrenzt ist.

VR Vake Sky Tower - Fashion Avenue - Immobilien für diejenigen, die nicht nur Quadratmeter, sondern auch Adresse, Architektur und langfristigen Wert wählen.