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Wohnkomplex GWG KRTSANISI V TBILISI

Tiflis, Georgien
von
$68,400
von
$1,600/m²
;
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ID: 39752
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Adresse
    Giorgi Guramishvili Street

Über den Komplex

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Wohnungen im neuen Premiumkomplex GWG KRTSANISI in Tiflis

Wir bieten Wohnungen des Bauherrn in der neuen Familienwohnanlage GWG Krtsanisi, im grünen historischen Viertel Krtsanisi - in der Nähe von Alt-Tiflis, dem diplomatischen Viertel und den Hauptverkehrswegen der Stadt.

GWG Krtsanisi eignet sich sowohl für das eigene Wohnen und den Umzug nach Georgien als auch für langfristige Investitionen in Immobilien in Tiflis.

Kosten und Bedingungen des Kaufs

• Wohnungen - ab 40 m2;
• Startkosten - ab 68.400 $ mit einer einmaligen Zahlung;
• der Preis bei einmaliger Zahlung - ab 1.620 USD pro m2;
• der Preis beim Kauf von Raten - ab 1.800 $ pro m2;
• Erstbeitrag – ab 20%;
• zinsfreie Raten vom Entwickler bis zum Abschluss des Baus;
• geplante Lieferung des Komplexes - 31. Dezember 2028;
• Fernregistrierung der Transaktion;
• Der Kauf steht ausländischen Staatsangehörigen zur Verfügung.

Die Preise hängen vom Gebäude, der Etage, der Fläche, der Ansicht von den Fenstern und dem gewählten Zahlungsplan ab. Überprüfen Sie die tatsächliche Verfügbarkeit und Sonderangebote am Tag der Bewerbung.

Über GWG KRTSANISI

GWG Krtsanisi ist ein modernes Premium-Wohnquartier, das für ein entspanntes Familienleben im grünen Teil von Tiflis konzipiert ist.

Der Komplex besteht aus vier 11-stöckigen Gebäuden A, B, C und D. Insgesamt bietet das Projekt 290 Wohnungen mit verschiedenen Layouts.

Eine vollständige interne Infrastruktur wird auf dem Territorium des Komplexes geschaffen:

Etwa 3.500 m2 landschaftlich gestaltetes Erholungsgebiet;
• Ein geschlossener Garten;
• Landschaftsgestaltung;
• Wanderwege und Erholungsgebiete;
• Kindergarten auf dem Territorium;
• Kinder- und Sportplätze;
• Geschäfte, Cafés und Geschäftsräume;
• Arbeits- und Büroräume;
• Coworking;
• Zweistöckige unterirdische Parkplätze;
• Ladestationen für Elektrofahrzeuge;
• einen separaten Bereich für Haustiere;
• Sicherheit rund um die Uhr;
• Videoüberwachung und Zugangskontrolle;
• Professionelle Managementgesellschaft.

Das Projekt bietet leise KONE-Aufzüge, moderne Brandschutzsysteme, energieeffiziente Doppelverglasung, hochwertige Wärme-, Schall- und Wasserabdichtung.

Wohnungen

Zum Verkauf stehen Wohnungen in verschiedenen Bereichen und Layouts:

• Wohnungen von 40-60 m2;
• Familienwohnungen von 68-85 m2;
geräumige Wohnungen mit einer Fläche von 97-128 m2.

Jede Wohnung bietet:

• Decken mit einer Höhe von 3 Metern;
• geräumiger Balkon;
• Große energieeffiziente Fenster;
• Einbauort der Klimaanlage;
• elektrische Verteilung;
• Wasserversorgung und Heizung;
• Gas- und Feuermelder;
• Brandschutztür;
• Ansichten der Stadt, der Berge, des grünen Territoriums oder des Innenhofs.

Die Wohnungen werden im Zustand von Green Frame übertragen - mit den wichtigsten technischen und vorbereitenden Arbeiten. Der Käufer muss das Design auswählen und ein sauberes Finish durchführen.

Bezirk KRCANISI

Krtsanisi ist eine der grünsten und friedlichsten Gegenden von Tiflis. Es gibt diplomatische Missionen, private Residenzen, moderne Wohnanlagen und Erholungsgebiete.

Der Hauptvorteil der Gegend ist die Kombination aus der Nähe zum Stadtzentrum und einem ruhigeren Wohnumfeld.

In der Nähe sind:

• Altes Tiflis;
• Ufer des Flusses Kura;
• Schulen und Kindergärten;
• Private Bildungseinrichtungen;
• Supermärkte und Einkaufsmöglichkeiten;
• Gesundheitszentren;
• Sportkomplexe;
• Restaurants und Cafés;
• Regierungsstellen und Botschaften.

Altes Tiflis kann in ca. 10 Minuten mit dem Auto bei normalen Verkehrsbedingungen erreicht werden. Der internationale Flughafen Tiflis ist ca. 25-30 Minuten entfernt.

Warum das Projekt für Investitionen geeignet ist

GWG Krtsanisi befindet sich in einer frühen Bauphase, so dass der Käufer den Wert der Wohnung vor Abschluss des Projekts festlegen kann.

Das Potenzial der Einrichtung wird unterstützt durch:

eine begrenzte Anzahl moderner Familienkomplexe in der Gegend;
• Grüne und friedliche Lage in der Nähe des Zentrums;
Nachfrage nach hochwertigen Wohnungen von Familien, Ausländern und Langzeitmietern;
• moderne Infrastruktur innerhalb des Projekts;
• Möglichkeit des Kaufs in Raten;
• die Möglichkeit der nachträglichen Vermietung der Wohnung;
• Professionelle Managementgesellschaft;
• Potenzielles Kostenwachstum, wenn der Komplex gebaut und in Betrieb genommen wird.

Der geschätzte langfristige Mietertrag einer qualitativ renovierten Wohnung in Tiflis kann etwa 5-7% pro Jahr vor Steuern und unter Berücksichtigung der spezifischen Kosten für Reparatur, Verwaltung und Belegung betragen.

Rentabilität und Wertzuwachs sind nicht garantiert und hängen von der gewählten Wohnung, dem Kaufpreis, der Endqualität und der Marktsituation zum Zeitpunkt der Lieferung des Objekts ab.

GWG-Entwickler

GWG Development ist ein georgisches Entwicklungsunternehmen, das Wohnprojekte in Tiflis und Batumi umsetzt.

Im Portfolio des Unternehmens:

GWG Batumi – multifunktionaler Komplex in Batumi;
GWG Krtsanisi ist ein neues Familienwohnquartier in Tiflis.

Das Unternehmen führt einen vollen Arbeitszyklus durch: von der Konzeptentwicklung und dem Bau bis hin zur weiteren Instandhaltung und dem Immobilienmanagement.

Wie der Kauf geht

  1. Bestimmen Sie den Zweck des Kaufs und Budgets.
  2. Wir wählen Gebäude, Boden und Layout aus.
  3. Überprüfen Sie den aktuellen Kosten- und Zahlungsplan.
  4. Reservieren Sie die ausgewählte Wohnung.
  5. Wir führen eine rechtliche Überprüfung des Objekts und des Vertrags durch.
  6. Wir unterzeichnen den Vertrag persönlich oder aus der Ferne.
  7. Der Käufer leistet eine erste Zahlung.
  8. Der Restbetrag wird nach einem vereinbarten Zeitplan gezahlt.

KONFERENZ-INVEST-CAFE

INVEST CAFE - Relocation and Investment Club bietet volle Unterstützung für den Kauf von Immobilien in Georgien.

Wir werden helfen.

• Finden Sie die liquideste Wohnung;
• Layouts, Etagen und Ansichten vergleichen;
• die Entwickler- und Projektdokumente überprüfen;
• Organisation einer unabhängigen rechtlichen Überprüfung des Vertrags;
• Durchführung einer Remote-Transaktion;
• Eröffnen Sie ein Konto und organisieren Sie den Geldtransfer;
• Registrierung der Rechte des Käufers;
• Reparatur und Ausstattung;
• Bereiten Sie die Wohnung zur Miete vor;
• eine Verwaltungsgesellschaft auswählen;
• Berechnen Sie die tatsächliche Rendite unter Berücksichtigung aller Kosten.

Schreiben oder Anruf - wir werden die aktuelle Preisliste GWG Krtsanisi, verfügbare Pläne, Ratenpläne und persönliche Investitionsberechnung zur Verfügung stellen.

Vita Livshitz
INVEST CAFE - Umzug und Investment Club
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Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

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Tiflis, Georgien
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