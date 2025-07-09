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Wohnung in einem Neubau Archi Universe

Tiflis, Georgien
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ID: 35039
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Adresse
    Levan Kartlelishvili Street
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Über den Komplex

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Lage in Saburtalo
Archi Universe ist ein hochwertiger Wohnkomplex an der University Street, einer der renommiertesten und gefragtesten Gegenden von Tbilisi. Die Kombination aus stadtzentrierter Bequemlichkeit mit grüner Umgebung bietet einen atemberaubenden Panoramablick und einen einfachen Zugang zu Schlüsselbereichen, einschließlich der Bagebi-Brücke für schnelle Reisen nach Bagebi oder Tskneti.

Moderne Architektur und Premium Materialien
Das 26-story Archi Universe verfügt über 257 Apartments über zwei verbundene Wohnblöcke. Der Komplex verfügt über zeitgenössische Architektur mit hochwertigen, umweltfreundlichen und energieeffizienten Materialien. Deutsche YTONG-Blöcke halten stabile Innentemperaturen bei gleichzeitiger Reduzierung der Energiekosten um 40%. Terracotta Fassadenplatten aus Deutschland und Portugal bieten Haltbarkeit, Feuerbeständigkeit und lang anhaltende ästhetische Attraktivität, ergänzt durch stilvolle Glasgeländer.

Umfassender Lebensstil und Infrastruktur
Archi Universe bietet einen multifunktionalen Raum, in dem die Bewohner auf alle Wesentlichen zugreifen können, ohne den Komplex zu verlassen. Zu den Einrichtungen gehören ein Fitnesscenter im europäischen Standard, ein Außenpool, eine Lobby mit Concierge-Services, ein Café, Supermarkt, Apotheke und eine Vielzahl von Verkaufsstellen.

Ein einzigartiges lebendiges Erlebnis
Entwickelt, um den Bedürfnissen der modernen Bewohner gerecht zu werden, ausgeglichen Archi Universe Komfort, Komfort und Stil. Die erstklassigen Annehmlichkeiten, die zentrale, aber grüne Lage und die nachdenklich geplanten Räume schaffen eine perfekte Umgebung für den Alltag und Investitionen.

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Tiflis, Georgien
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