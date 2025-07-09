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Wohnung in einem Neubau Barnovi Boutique House

Tiflis, Georgien
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$178,500
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ID: 35057
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Adresse
    Vasil Barnovi Street

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Über den Komplex

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Projektübersicht

• 8 Etagen

• Panoramablick auf die Stadt und Mtatsminda

• Privater Innenhof – 500 qm

• 24/7 Concierge Service

• Zweistufige Tiefgarage für 20 Fahrzeuge

• Konstruktion mit umweltfreundlichen, hochwertigen Baustoffen Diese Entwicklung ist entworfen, um Privatsphäre, Komfort und erhöhte Stadtleben in einem der begehrtesten Orte von Tiflis zu bieten.

Entwickler

– Premium Development Company Premium Development Company ist ein Bauunternehmen spezialisiert auf Boutique-Stil, multifunktionale Wohnprojekte. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklungen in den historischen Stadtteilen von Tiflis, um sicherzustellen, dass jedes Projekt das lokale architektonische Erbe bewahrt und gleichzeitig moderne Lebensstandards einführt. Kernwerte Design Eine einzigartige und zeitgenössische architektonische Vision, die Eleganz mit Funktionalität verbindet. Lage Projekte in historischen Vierteln von Tbilisi gelegen, gibt jede Residenz unverwechselbaren Charakter und kulturelle Tiefe. Funktionalität Multifunktionale Wohnräume entworfen, um ein komfortables, modernes Wohnen zu gewährleisten. Mission Um raffinierte und komfortable Wohnumgebungen zu schaffen und gleichzeitig das architektonische Erbe der historischen Viertel von Tbilisi zu respektieren und zu bewahren.

Standort

Vasili Barnovi Straße 28–30 1 Wohnhaus derzeit im Bau Lieferung geplant für Q1 2026

Preis

Preis pro m2 ab 3.500 $

Verfügbare Einheiten 2-Zimmer Wohnungen 50.66 – 73.8 qm Preis auf Anfrage 3-Zimmer Wohnungen 86.48 – 170.1 sq.m Preis auf Anfrage 4-Zimmer-Wohnungen 171.1 – 317.1 m2 Preis auf Anfrage 5-Zimmer-Apartment 296,9 m2 Preis auf Anfrage

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Tiflis, Georgien
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