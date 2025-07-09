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Wohnung in einem Neubau Moma Liv

Tiflis, Georgien
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$175,599
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ID: 35034
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Adresse
    Dimitri-Usnadse-Straße, 47 a
  • Metro
    Marjanishvili (~ 600 m)
  • Metro
    Rustaveli (~ 800 m)

Über den Komplex

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CHUGURETI – Old Tiflis

Standortübersicht

Chugureti ist einer der historischsten Stadtteile von Tiflis, bekannt für seine deutschen Siedlungen aus dem 19. Jahrhundert und reiches Kulturerbe. David Aghmashenbeli Avenue, zusammen mit zahlreichen Kunsträumen, Galerien und kreativen Orten, definiert den Charakter der Gegend. Hier verbindet sich die Geschichte natürlich mit dem zeitgenössischen urbanen Leben und schafft eine unverwechselbare und lebendige Umgebung.

Architekturkonzept

Das Projekt verfügt über modernes architektonisches Design, kombiniert mit hochwertigen Materialien und schafft eine starke und ausdrucksstarke urbane Identität. Jedes Element wird sorgfältig betrachtet, um den Stil und das Prestige dieser Club-Stil Residenz im Herzen von Tbilisi hervorzuheben. Die Interior Standards Apartments werden nach internationalen Premium-Standards geliefert, um außergewöhnliche Qualität und raffinierte Ästhetik in jedem Detail zu gewährleisten. Ein kompletter Turnkey-Finishing-Service ist ebenfalls verfügbar und bietet eine Komplettlösung mit Komfort und Eleganz. ⸻

Dienstleistungen & Infrastruktur

Schwimmbad-Privatpool mit einem Premium-Wasserreinigungssystem ausgestattet.

Fitness & Wellness Wellness-Komplex ausschließlich für Bewohner.

Coworking Space Komfortable und funktionale Arbeitsfläche innerhalb der Residenz.

Parkplatz Geräumiger Parkplatz mit zusätzlichen Lagermöglichkeiten.

Gerichtshof 1.000 m2 angelegter Innenhof für komfortables Familienleben.

Concierge Service – Professioneller Concierge-Service für Bewohner Komfort und Sicherheit. ⸻

Wohnungstypen & Preise

Startpreis ab $2,920 pro m2

2-Zimmer Wohnungen 53.7 – 100.7 m2 Von $175,599 Ab $3,020 pro m2

3-Zimmer Wohnungen 91.2 – 164,4 m2 Von $321,024 Von $3,120 pro m2

4-Zimmer Wohnungen 220.2 m2 Von $642,984 Von $2,920 pro m2 ⸻

Abschlussdatum Erste Hälfte von 2026.

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Tiflis, Georgien
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Gesundheitspflege

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