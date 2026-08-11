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Villen in Île-de-France, Frankreich

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Villa in Paris, Frankreich
Villa
Paris, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Paris XVI. – Villa MontmorenceEine außergewöhnliche Anlage in Pariss bester und angesehener …
$32,96M
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Villa 7 zimmer in Saint Maur des Fosses, Frankreich
Villa 7 zimmer
Saint Maur des Fosses, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Fläche 174 m²
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Immobilienangaben in Île-de-France, Frankreich

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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