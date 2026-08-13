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Wohnimmobilien in Dordogne, Frankreich

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Trelissac, Frankreich
Villa
Trelissac, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 103 m²
Dordogne: 880 historische Denkmäler, 15 UNESCO-Welterbestätten, die größte Anzahl von Städte…
$259,106
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