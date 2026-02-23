Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Bourges
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Bourges, Frankreich

1 immobilienobjekt total found
Schloss 9 Schlafzimmer in Chemin de Crux, Frankreich
Schloss 9 Schlafzimmer
Chemin de Crux, Frankreich
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Außergewöhnliche historische Burg - Central France (Berry)Das einzigartige historische Schlo…
$4,55M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bourges, Frankreich

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen