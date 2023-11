Hurghada, Ägypten

von €30,500

46–128 m² 10

Kapitulation vor: 2022

Das La Bella Resort Hurghada ist ein neues und inspirierendes Projekt. Es besteht aus insgesamt 149 Einheiten und die Einheiten beginnen von 30m2 bis 160m2. Im Herzen von Hurghada direkt an der Promenade in Mamsha befinden sich mehrere Einheiten mit einem, zwei und drei Schlafzimmern und Blick auf das Rote Meer. Mit allem vor Ihrer Haustür, was Sie mehr verlangen könnten, ist dieses Projekt eine 5-minütige Fahrt vom Flughafen Hurghada und 10 Minuten vom Stadtzentrum entfernt, wo Sie Costa-Kaffee finden, MacDonald's und eine Reihe von Geschäften, Bars und Restaurants stehen Ihnen zur Verfügung. Der Hurghada Marine ist auch nur eine 15-minütige Fahrt entfernt, wo Sie eine Sammlung wunderschöner Yachten betrachten können, die auf dem klaren blauen Wasser des Roten Meeres schwimmen und die ägyptischen Freuden probieren in einer der vielen Bars. Little Buddha ist nur wenige Minuten von der Promenade entfernt und das wichtigste Restaurant der Stadt, die Sushi-Bar, die Lounge und der Club. Wenn Sie sich etwas energischer fühlen, können Sie einen langen Spaziergang zur Al Dau Promenade machen, wo Sie die spektakulären Skulpturen sehen und die Straßenfestivals genießen können, die stattfinden, Gehen Sie dann in den Elementclub, um Ihre freie Nacht stilvoll zu beenden. Das La Bella Resort bietet eine Tiefgarage, 24/7 Sicherheit, zentraler Satellit, Fitnessstudio, Apotheke, Geschäfte, Supermarkt, Schwimmbad und vieles mehr. Das La Bella Resort hat wirklich alles und befindet sich an einem der besten Orte in Hurgarda. Zögern Sie nicht, eine dieser Einheiten zu reservieren, sie bleiben wirklich nicht lange in der Nähe. Zahlungspläne Nur eine Anzahlung von 10% sichert Ihr Gerät, 10% bei Vertragsunterzeichnung und 80% Zahlungsplan für bis zu 4 Jahre. Es gibt eine Wartungsgebühr von 10% vom Kaufpreis, der für die gesamte Lebensdauer gilt, sodass Sie nicht jährlich zahlen müssen.