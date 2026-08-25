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Neue Immobilien in Rotes Meer, Ägypten

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Wohnanlage Storia Del Mare
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Wohnanlage Storia Del Mare
Hurghada, Ägypten
von
$50 417
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
1 Immobilienobjekt 1
Wir sind stolz, Ihnen unser neues Resortprojekt Storia Del Mare präsentieren zu können, eines der luxuriösesten Projekte im Zentrum von Hurghada. Das Storia Del Mare-Projekt wurde von Castello entwickelt. Das Projekt verfügt über eine Fußgängerpromenade am Meer, Zimmer mit Meerblick un…
Bauherr
castello
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Wohnanlage Veranda Sahl Hasheesh
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Wohnanlage Veranda Sahl Hasheesh
Rotes Meer, Ägypten
von
$114 460
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Veranda Sahl Hasheesh ist ein Wohngebiet in Sahl Hasheesh an der ägyptischen Küste des Roten Meeres und bietet eine Auswahl an Studios, Apartments mit einem Schlafzimmer und zwei Schlafzimmern, Penthäusern und Villen.Die aktuelle Version umfasst verschiedene Wohnzonen und Einheitenkonfigurat…
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Wohnanlage Lavanda Beach Resort
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Wohnanlage Lavanda Beach Resort
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Wohnanlage Lavanda Beach Resort
Gamsha, Ägypten
von
$63 414
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Lavanda Beach Resort ist eine Küstensiedlung in Al Ahyaa, einem der schnell wachsenden Wohn- und Tourismusgebiete von Hurghada am Roten Meer.Das Resort genießt eine strategische Lage etwa 15 km nördlich des Stadtzentrums von Hurghada und etwa 20 km vom internationalen Flughafen Hurghada entf…
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IresIres
Wohnanlage Marvento Beach Resort
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Wohnanlage Marvento Beach Resort
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Wohnanlage Marvento Beach Resort
Hurghada, Ägypten
von
$57 041
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Marvento Beach Resort ist eine moderne Strandentwicklung von Emperor Developments, strategisch günstig gelegen in Al Ahyaa, Hurghada, nur wenige Minuten von El Gouna entfernt.Auf einer Fläche von etwa 30.000 m2 wurde das Resort sorgfältig gestaltet, wobei nur 20% für Gebäude und rund 80% für…
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Wohnanlage Mark Resort
Wohnanlage Mark Resort
Wohnanlage Mark Resort
Wohnanlage Mark Resort
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Wohnanlage Mark Resort
Hurghada, Ägypten
von
$38 946
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Mark Resort ist ein modernes Wohn-Resort im Herzen von Al Kawther, Hurghada, direkt an der Airport Road, bietet eine Kombination aus modernem Design, Resort-Stil Einrichtungen und eine erstklassige zentrale Lage.Auf ca. 7.500 m2 verteilt, bietet die Entwicklung eine vielfältige Sammlung von …
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Wohngebäude Cala
Wohngebäude Cala
Wohngebäude Cala
Wohngebäude Cala
Wohngebäude Cala
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Wohngebäude Cala
Rotes Meer, Ägypten
von
$136 045
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 103–150 m²
7 Immobilienobjekte 7
Erleben Sie den ultimativen Küstenstil in diesem atemberaubenden Penthouse im Herzen von Cala, Sahl Hasheesh. Diese Unterkunft bietet einen exklusiven Rückzug nur wenige Schritte von den schönsten Stränden Ägyptens entfernt.✨Sehenswürdigkeiten:Geräumiges Penthouse-Layout mit offenem Wohn- un…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
103.0
166 070
Wohnung 2 zimmer
112.0 – 121.7
164 421 – 201 255
Wohnung 3 zimmer
150.0
236 158
Bauherr
capital link developments
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Wohnanlage Athena Resort
Wohnanlage Athena Resort
Wohnanlage Athena Resort
Wohnanlage Athena Resort
Wohnanlage Athena Resort
Wohnanlage Athena Resort
Wohnanlage Athena Resort
Hurghada, Ägypten
von
$62 533
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 6
Fläche 34–56 m²
9 Immobilienobjekte 9
Athena Resort ist eine Premium-Wohn- und Ferienanlage in Al Ahyaa, Hurghada, inspiriert von zeitloser griechischer Architektur und entworfen für das moderne Leben am Roten Meer.Entwickelt von Al Arabia Development, erstreckt sich das Projekt auf ca. 15.000 qm, wobei nur 20% für Gebäude und 8…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.0 – 56.0
91 251 – 117 623
Studio
34.0 – 49.0
67 213 – 102 920
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Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
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Hurghada, Ägypten
von
$33 165
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 40–62 m²
5 Immobilienobjekte 5
Platinum Resort Ein integrierter Komplex von Wohn- und Geschäftsräumen, der alles bietet, was Sie brauchen, um wegzukommen und Ihren Rückzugsort das ganze Jahr über zu genießen.Nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt, mit Annehmlichkeiten, die sicherstellen, dass Sie Ihre Zeit nie unt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.0 – 62.0
25 415 – 27 072
Wohnung 2 zimmer
55.0
51 344
Immobilienagentur
Hurghadians Property
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Residenz La Bella Resort
Residenz La Bella Resort
Residenz La Bella Resort
Residenz La Bella Resort
Residenz La Bella Resort
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Residenz La Bella Resort
Hurghada, Ägypten
von
$32 022
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 5
Fläche 46–128 m²
10 Immobilienobjekte 10
La Bella Resort Hurghada ist ein neues und inspirierendes Projekt. Es umfasst insgesamt 149 Einheiten und die Einheiten beginnen von 30m2 bis 160m2.Im Herzen von Hurghada direkt an der Promenade in Mamsha liegen eine Reihe von Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Einheiten mit Blick auf das Rote Meer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.0 – 64.0
37 376 – 71 497
Wohnung 2 zimmer
80.0 – 93.0
77 629 – 86 350
Wohnung 3 zimmer
128.0
120 891 – 121 066
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Hurghadians Property
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Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
Wohnanlage Storia Del Mare
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Wohnanlage Storia Del Mare
Hurghada, Ägypten
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Träume können mit Castello Realität werden.Unsere Storia Del Das Mare-Projekt befindet sich an der ersten Küste mit einem privaten Strand, Sicherheit der Anlage 24 Stunden.Videoüberwachung, Kursalons, Fitnessraum, Restaurants, Parkplätze und vieles mehr.Wir haben eine Zusammenstellung von 95…
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