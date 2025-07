Wohnung in einem Neubau EG-110 Elevated beachfront haven in Soma Bay Mesca

Über das Projekt:

Ein erhöhtes Paradies direkt am Strand – Mesca in Soma Bay öffnet sich unmittelbar zum ruhigen Roten Meer, wo türkisfarbenes Wasser auf weißen Sand und majestätische Bergsilhouetten trifft. Die Mesca Residences und Mesca Edition sind auf natürlichen Erhebungen gestaltet, um einen ungestörten Blick zu gewährleisten, und bieten moderne Chalets, Villen und exklusive Annehmlichkeiten in einer der atemberaubendsten Küstenlandschaften Ägyptens.

Hauptmerkmale:

Direkte Strandlage an der ruhigsten Bucht von Soma Bay

Unverbaubarer Meer- und Bergblick von jeder Einheit

Mehrstufiger Masterplan für Privatsphäre und Panorama

Privater Zugang zum Mesca Beach mit natürlichen Lagunen und Pools

Exklusive Mischung aus Chalets, Villen und Cabanas

Verbindung aus Wohnkomfort und 5-Sterne-Resortservice



Verfügbare Einheitstypen:

Dank durchdachter Planung und Höhenunterschieden bietet Mesca für jede luxuriöse Lebensart das passende Zuhause:

Mesca Hotel Residences

Mesca Cabanas

Mesca Chalets

Freistehende & Doppelchalets

Mesca Edition Chalets

Mesca Edition Signature Villen



Lage-Highlights:

Ideal gelegen auf einer idyllischen Halbinsel in Soma Bay vereint Mesca Abgeschiedenheit mit perfekter Erreichbarkeit:

Direkter Zugang zu Mesca Beach und White Beach

Blick auf die Lagune und das Riff des Roten Meeres

In der Nähe des Soma Bay Marina, Jetty & Beach Clubs

Nur 45 Minuten vom internationalen Flughafen Hurghada entfernt

Umgeben von Golf-, Wellness- und Tauchzielen



Ausstattung:

Mesca ermöglicht den direkten Zugang zu allen Weltklasse-Freizeit- und Lifestyle-Angeboten von Soma Bay:

Mesca Beach mit natürlichen Lagunen, Cabanas, Kinderbereich, Sonnenliegen

The Cascades Championship Golfplatz von Gary Player

Cascades Spa & Thalasso – preisgekröntes Luxus-Spa

ORCA Dive Center mit direktem Riffzugang

7Bft Kite House – international renommierter Kitesurfing-Spot

Soma Bay Marina, Jetty und Events Deck

Soma Splash, Soma Raceway, Jasmine Stable und Sports Arena

Nahegelegene Luxushotels: Kempinski, Sheraton, The Cascades, Robinson Club, The Breakers



Zahlungsoptionen:

Der Verkauf bietet eine Anzahlung von 10 % an, gefolgt von weiteren 10 % nach einem Jahr. Der verbleibende Betrag wird über 27 gleiche vierteljährliche Raten über einen Zeitraum von 7 Jahren verteilt. Bei vollständiger Barzahlung sind Sonderrabatte verfügbar.

Über uns:

DevoDirect – Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern weltweit