Safaga, Ägypten

Die Nautilus Beachfront Villas in Somabay verkörpern luxuriöses Wohnen in seiner besten Form an Ägyptens Roter Meeresküste. Gelegen im prestigeträchtigen Viertel Bay Central, vereint diese geschlossene Wohnanlage erstklassige Architektur mit direktem Strandzugang und atemberaubendem Meerblic…