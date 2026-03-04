Wohnung in einem Neubau Hayat Beach Resort – Al Ahyaa, Hurghada

Hayat Beach Resort ist mehr als eine Wohnentwicklung; es ist eine Vision der modernen Küsten leben in einer der dynamischsten Schwellenzonen des Roten Meeres. Im Herzen des Stadtteils Al Ahyaa gelegen, kombiniert dieses Premium-Projekt architektonische Energie, Freizeit-fokussierten Komfort und starke Investitionsgrundsätze. Seine strategische Lage in der Nähe der Küste sorgt dafür, dass die Bewohner eine Urlaubsatmosphäre mit nahtloser Zugänglichkeit genießen – so ist es ideal für Urlauber und savvy Investoren gleichermaßen.

Location Advantage – Warum Al Ahyaa?

Al Ahyaa wird schnell zu einem der aufregendsten Wohn- und Tourismuszentren von Hurghada. Bekannt für seinen offenen Strandzugang und die Nähe zum Luxusziel von El Gouna, bietet es eine perfekte Balance zwischen ruhigen Küstenleben und komfortablem Stadtleben.

Hayat Beach Resort profitiert von:

Prime Coastal Position: Direkter Zugang zu den schönen Gewässern des Roten Meeres.

Nähe El Gouna: Nur eine kurze Fahrt von erstklassigen Golfplätzen, Yachthäfen und feinen Restaurants.

Entwicklung Zone: Das Hotel liegt in einem Gebiet, das sich durch neuere, moderne Resorts und erweiterte Infrastruktur auszeichnet.

Resort Lifestyle: Eine friedliche, Premium-Atmosphäre weit vom Lärm des Zentrums von Hurghada entfernt, aber vollständig mit allen täglichen Notwendigkeiten verbunden.

Al Ahyaa zieht eine vielfältige Mischung aus Urlaubern und Langzeitbewohnern, die einen erschwinglichen und dennoch hochwertigen Lebensstil am Meer suchen. Die laufende Entwicklung sorgt für ein konsequentes Wachstum des Wertes.

Architektur Vision & Design

Hayat Beach Resort umfasst eine beeindruckende 30.000 Quadratmeter, meist geplant, um Freizeit mit Luxus zu vereinen.

Das Projekt umfasst 580 Wohneinheiten, darunter:

Studios

Apartments mit 1 Schlafzimmer

Apartments mit 2 Schlafzimmern

Der architektonische Stil betont Raum, Licht und Panoramablick. Jede Einheit ist entworfen, um die Küstenerfahrung zu maximieren, um sicherzustellen, dass die Bewohner sich wie zu Hause fühlen, ob sie für einen Wochenendtrip bleiben oder eine dauerhafte Residenz suchen.

Lifestyle & Premium Dienststellen

Das Hayat Beach Resort ist als voll integrierte Community konzipiert und bietet ein komplettes Resort-Lifestyle-Erlebnis:

Wasser-Eigenschaften: 7 Schwimmbäder, darunter beheizte Pools für den ganzjährigen Genuss und einen aufregenden Aqua Park vor Ort.

Freizeit & Wellness: Private Marina Zugang, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio und ein entspannendes Spa.

Speisen: Restaurant und Café vor Ort mit herrlichem Panoramablick.

Konvenience: 2.000 qm Gewerbefläche für Einkaufs- und Gastronomiebedarf.

Infrastruktur: Tiefgarage und Premium-Services im Hotelstil.

Diese Annehmlichkeiten schaffen eine selbstbewusste Umgebung, in der Komfort, Freizeit und Entspannung immer in Reichweite sind.

Investitionspotenzial in Al Ahyaa

Al Ahyaa ist derzeit eine der attraktivsten Zonen für Investoren, die ein hohes Wachstum suchen. Da die Nachfrage nach erschwinglichen Luxus am Meer weiter steigt, sind Projekte wie Hayat Beach Resort perfekt positioniert, um sowohl den Urlaubsverleihmarkt als auch langfristige Wertschätzung zu erfassen.

Der Strand von Hayat Resort zeichnet sich durch:

Nachfrage nach Wohnungen: Appell an Touristen, die Resort-Stil Annehmlichkeiten zu einem zugänglichen Preis.

Wettbewerbspreis: Bietet unglaublichen Wert im Vergleich zu älteren, teureren Stadtzentrum Bezirke.

Berufung auf das Resort: Die große Auswahl an Einrichtungen (Aqua Park, Marina Zugang) macht es zu einem Magneten für Urlaubsbuchungen.

Lage: Seine Position zwischen Hurghada und El Gouna erfasst das Beste beider Welten.

Diese Kombination unterstützt starke Mietrendite und eine signifikante langfristige Kapitalaufwertung, was sie zu einer strategischen Ergänzung zu jedem Anlageportfolio macht.

Flexible Zahlungspläne

Hayat Beach Resort bietet wettbewerbsfähige, kundenfreundliche Zahlungsbedingungen:

Anzahlung: 15%

Installationszeitraum: Flexible Zahlung über 5 Jahre.

Cash Discount: Ein signifikanter 20% Rabatt für Bargeldkäufer.

Wartung: 10%

Eine Smart Choice in einem wachsenden Standort

Hayat Beach Resort ist ideal für:

Ferienhäuser Käufer suchen einen Spaß, Resort-Stil Flucht in der Nähe des Strandes.

Familien, die eine aktive, sichere und gut ausgestattete Umgebung suchen.

Internationale Investoren zielen auf hohe Erträge, kurzfristige Mietmöglichkeiten.

Käufer priorisieren moderne Einrichtungen und Erschwinglichkeit.

Hayat Beach Resort ist mehr als ein Wohnprojekt. Es ist ein lebendiges Lifestyle-Destination und eine strategische Investitionsmöglichkeit in einer der vielversprechendsten Adressen des Roten Meeres. Durch die Kombination von moderner Architektur, umfangreichen Annehmlichkeiten und einer erstklassigen Lage bietet es sowohl Lifestyle-Wert als auch klares Finanzwachstum potentia