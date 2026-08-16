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Rio de Janeiro
38
Südosten
38
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
38
39 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Conde, Brasilien
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Villa 5 zimmer
Conde, Brasilien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 465 m²
Etagenzahl 3
Exklusives Einfamilienhaus mit unverbaubarer Lage an einem der 10 schönsten Strände Bras…
$450,159
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Haus 5 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Haus 5 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Panorama Meerblick Haus zum Verkauf - 5 Schlafzimmer - São Conrado In einem luxuriösen Kond…
$804,305
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Haus 4 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Haus 4 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Charmantes Haus zum Verkauf in Urca - 4 Schlafzimmer In einer der emblematischsten und erha…
$641,529
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
OUI Ipanema ist eine herrliche Anlage von 39 Wohnungen im Herzen des Stadtteils Ipanema. Nur…
$564,719
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Haus 6 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Haus 6 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 800 m²
Etagenzahl 4
Unglaubliches Haus zum Verkauf und zur Miete von 800 m2 umgeben von Natur in Gávea - 6 Suite…
$1,04M
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
OUI Ipanema ist eine herrliche Anlage von 39 Wohnungen im Herzen des Stadtteils Ipanema. Nur…
$518,816
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Villa
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 550 m²
Villa bestehend aus 6 Schlafzimmern, 3 Suiten mit bis zu 15 Personen Es gibt 6 Zimmer, davo…
$1,03M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
175 m2 Duplex mit Pool zum Verkauf - Lagoa - 3 Schlafzimmer Entdecken Sie dieses atemberaub…
$660,679
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 392 m²
Geräumiges Duplex-Penthouse in Gávea zu renovieren - 3 Schlafzimmer Dieses geräumige Duplex…
$1,34M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 345 m²
Stunning renovierte Duplex von 345 m2 mit Terrasse, Jacuzzi und 3 Suiten - Barra In Barra d…
$766,005
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Haus 7 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Haus 7 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 585 m²
Etagenzahl 2
Renoviertes Art Deco Haus zum Verkauf mit 7 Schlafzimmern, in einer sicheren Straße in Santa…
$612,804
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Haus 6 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Haus 6 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Authentizität und Raffinesse: historisches Haus zum Verkauf mit 6 Schlafzimmern, Pool und tr…
$440,453
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Haus 4 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Haus 4 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 800 m²
Luxus-Haus Meerblick in Joá mit 4 Suiten 800m2 Dekoriert bereit zu leben Ein wahrer Luxus-F…
$2,85M
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Haus 11 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Haus 11 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 11
Fläche 800 m²
Historisches Haus zum Verkauf in Santa Teresa - 1888 Victorian Style - 11 Schlafzimmer Entd…
$1,26M
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Haus 6 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Haus 6 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 467 m²
Etagenzahl 5
Haus von 6 Suiten zum Verkauf in Joá Dieses prächtige Luxus-Haus befindet sich im Herzen ei…
$3,83M
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Haus 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Haus 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 308 m²
Charmantes 3 Schlafzimmer Haus zum Verkauf mit herrlichem Blick auf Lagoa und Christus der E…
$718,129
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Doppelhaus 5 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 5 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 415 m²
Magnificent Triplex mit Pool zum Verkauf in Lagoa - 5 Schlafzimmer Entdecken Sie dieses her…
$2,08M
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Fläche 254 m²
Duplex zum Verkauf mit privatem Pool in Copacabana - Posto 6 - 4 Schlafzimmer Entdecken Sie…
$572,589
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Duplex mit Terrassen zum Verkauf in Copacabana - Posto 4 - 3 Schlafzimmer Entdecken Sie die…
$228,844
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 143 m²
Renoviertes und modernes Duplex im Herzen von Leblon - 4 Suiten Entdecken Sie dieses hervor…
$1,12M
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 625 m²
Triplex Penthouse zu verkaufen - Lagoa Blick in Ipanema - 4 Schlafzimmer - 625 m2 Entdecken…
$2,99M
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Haus 6 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Haus 6 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 500 m²
Erstaunliches Herrenhaus von 1500 m2, in den 70er Jahren gebaut, gibt es 3 Etagen durch eine…
$1,03M
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Haus 5 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Haus 5 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Außergewöhnliches 1920 Haus mit Pool zum Verkauf - Santa Teresa - 5 Schlafzimmer Entdecken …
$746,855
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 412 m²
Duplex im Meer Projekt zum Verkauf - Ipanema - 3 Schlafzimmer - Projekt VIE Balassiano Inve…
$8,85M
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Wunderschön renovierte Duplex zum Verkauf mit Meerblick - Leme - 4 Schlafzimmer Entdecken S…
$1,49M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
120 m2 Duplex zum Verkauf in Copacabana - 3 Schlafzimmer Entdecken Sie dieses herrliche Dup…
$344,702
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Haus 4 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Haus 4 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 191 m²
4 Schlafzimmer Haus zum Verkauf, 191 m2 - Santa Teresa Das Hotel liegt in der emblematische…
$708,554
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Haus 6 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Haus 6 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 405 m²
Charmantes Haus zum Verkauf in Santa Teresa - 6 Schlafzimmer Entdecken Sie dieses prächtige…
$335,127
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Haus 5 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Haus 5 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 375 m²
375 m2 Historisches Haus zum Verkauf - Santa Teresa - 5 Schlafzimmer Tauchen Sie ein in den…
$344,702
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Haus 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Haus 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 363 m²
Modernes Haus zum Verkauf in Botafogo - 3 Schlafzimmer Eingebettet auf den Höhen von Botafo…
$354,277
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duplexes

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