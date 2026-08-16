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Wohnungen in Brasilien

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Rio de Janeiro
179
São Paulo
9
Südosten
188
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
179
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188 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Wohnung zum Verkauf - Ipanema - 2 Schlafzimmer - Zwei Suiten Entdecken Sie diese elegante 9…
$670,254
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Renovierte Gartenwohnung zum Verkauf in Ipanema - 1 Schlafzimmer Stellen Sie sich vor, Sie …
$306,402
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 187 m²
Renovierte Wohnung zum Verkauf mit seitlichem Meerblick - Ipanema - 4 Schlafzimmer Entdecke…
$938,356
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 4 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Wohnung 4 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 112 qm + Parkplatz in einer Gegend mit hoher…
$360,750
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 407 m²
Triplex in meerfront Projekt zum Verkauf - Ipanema - 3 Schlafzimmer - Projekt VIE Balassiano…
$6,43M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Renoviertes Apartment mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Humaitá. Die Wohnung hat 90 m2, is…
$226,929
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TekceTekce
Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 259 m²
Etagenzahl 3
Dieses außergewöhnliche Penthouse von 259 m2 befindet sich in der begehrtesten Gegend von Ip…
$1,63M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 112 m²
INVESTOR SPEZIAL: High-End Wohnung zum Verkauf in Leblon, Paradís Mozak ist ein exklusives …
$1,10M
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Duplex Penthouse zum Verkauf in Ipanema mit großer Terrasse - 2 Schlafzimmer Das 181m2 Dupl…
$660,679
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 94 m²
94 m2 Wohnung zum Verkauf - Rua Barata Ribeiro - Copacabana - 3 Schlafzimmer Entdecken Sie …
$229,801
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Renovierte 60 m2 Wohnung zum Verkauf in Ipanema - 2 Schlafzimmer Entdecken Sie diese 60 m2 …
$344,702
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Schönes Penthouse komplett renoviert in einem modernen Stil mit modernen Umgebungen, 3 Schla…
$643,444
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Entdecken Sie die Magie des Wohnens in einem atemberaubenden Duplex-Penthouse, eine wahre Oa…
$1,28M
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Entdecken Sie Komfort und Eleganz in einem geräumigen Penthouse in Copacabana Erleben Sie d…
$511,308
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 50 m²
50 m2 Wohnung zum Verkauf in Ipanema - 1 Schlafzimmer Entdecken Sie diese schöne 50 m2 Wohn…
$180,011
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Wohnung 3 zimmer in Südosten, Brasilien
Wohnung 3 zimmer
Südosten, Brasilien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
Etagenzahl 20
Apartment with 2 bedrooms with an area of ​​59 sq.m. and 1 parking space in a parking lot in…
$180,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 208 m²
SPEZIELLER INVESTOR: High-end Wohnung zum Verkauf in Ipanema, Ipanema Almar, entwickelt von…
$2,23M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Möglichkeit: renovierte 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Copacabana - Posto 3 Entdecken Sie …
$166,606
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
6 Schlafzimmer triplex penthouse in Ipanema zu verkaufen Entdecken Sie die Pracht von Rio d…
$2,78M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Wohnung zum Verkauf - 3 Schlafzimmer - 88 m2 - Ipanema Chancen für Investoren! In der Rua …
$352,362
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
INVESTOR SPECIAL: High-End-Wohnung zum Verkauf in Copacabana Be In Rio ist eine Neuentwickl…
$405,891
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
85 m2 Wohnung zu verkaufen in Urca - 2 Schlafzimmer Entdecken Sie diese möblierte Wohnung m…
$244,164
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
SPEZIELLER INVESTOR: High-end Wohnung zum Verkauf in Ipanema, Be In Rio ist eine Neuentwick…
$310,082
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 182 m²
182m2 Wohnung zu verkaufen in Leblon - 3 Schlafzimmer Entdecken Sie diese hervorragende 182…
$957,506
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
143 m2 Wohnung zum Verkauf in Copacabana - 4 Schlafzimmer Entdecken Sie diese geräumige 143…
$227,886
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 900 m²
Schönes Dreibettzimmer Penthouse zum Verkauf, mit einem atemberaubenden 360 Grad Blick auf C…
$7,66M
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 382 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöses Penthouse mit 4 Suiten zum Verkauf in Ipanema und unglaublicher Aussicht Ein lux…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
INVESTOR SPEZIAL: High-End Wohnung zum Verkauf in Ipanema, Soul Rio, entwickelt von der Bau…
$385,588
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 167 m²
Wohnung zum Verkauf - 167 m2 in Copacabana, Posto 6 - 4 Schlafzimmer Entdecken Sie diese ge…
$411,728
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Penthouse in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Penthouse
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 370 m²
Penthouse zu verkaufen in Copacabana mit 4 Schlafzimmern, große Terrasse, Blick auf Christus…
$536,203
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Eigenschaftstypen in Brasilien

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