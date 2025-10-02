Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Dominikanische Republik
  3. Santo Domingo
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Santo Domingo, Dominikanische Republik

3 Zimmer
5
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Boca Chica, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Boca Chica, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Ready-to-Move-In Apartments for Sale – Coral Cliffs, Juan Dolio Located in the most privileg…
$176,200
Immobilienangaben in Santo Domingo, Dominikanische Republik

