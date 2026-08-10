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Wohnungen in Santo Domingo, Dominikanische Republik

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Wohnung 3 Schlafzimmer in Santo Domingo, Dominikanische Republik
Wohnung 3 Schlafzimmer
Santo Domingo, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Ecological Community  A residential concept in harmony with nature, located in the area of g…
$78,000
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Immobilienangaben in Santo Domingo, Dominikanische Republik

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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