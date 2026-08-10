Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Dominikanische Republik
  3. Santiago
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Santiago, Dominikanische Republik

;
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Licey al Medio, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Licey al Medio, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
AltoBello Residences – Santiago, Dominikanische RepublikAltobello Residences ist eine Wohnan…
$151,100
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Santiago de los Caballeros, Dominikanische Republik
Wohnung 3 Schlafzimmer
Santiago de los Caballeros, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 99 m²
Luxury off-plan apartments in Cerros de Gurabo, Santiago, Dominican Republic.  This resident…
$232,500
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Santiago, Dominikanische Republik

mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen