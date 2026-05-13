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Häuser mit Terrasse in Samana, Dominikanische Republik

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Las Terrenas
62
2 immobilienobjekte total found
Villa in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
🌊 Unique Indonesian-Inspired Sea-View Estate with Multiple Villas & Pool – Cosón, Las Terren…
$650,000
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Villa 6 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa 6 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
🌊 Sea-View Estate with Expansion Potential on 8,000 m² Tropical Land – Las Terrenas Price…
$499,000
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Eigenschaftstypen in Samana

villen

Immobilienangaben in Samana, Dominikanische Republik

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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