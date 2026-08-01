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Chalets in Samana, Dominikanische Republik

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Chalet 4 zimmer in El Limon, Dominikanische Republik
Chalet 4 zimmer
El Limon, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 176 m²
Etagenzahl 2
🌿 Neues Chalet im Herzen der Natur – El LimónEingebettet in eine erhaltene tropische Umgebun…
$179,000
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Immobilienangaben in Samana, Dominikanische Republik

Günstige
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