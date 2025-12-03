  1. Realting.com
  2. Dominikanische Republik
  3. La Altagracia
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in La Altagracia, Dominikanische Republik

Punta Cana
1
Higuey
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Punta Cana Village
Villa Punta Cana Village
Higuey, Dominikanische Republik
von
$880,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Bauherr
Homes Punta Cana
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen