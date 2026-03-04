Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Laden in Las Terrenas, Dominikanische Republik

🥐 Established Bakery & Pastry Business for Sale - Prime Location in Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🥐 Established Bakery & Pastry Business for Sale - Prime Location in Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 805 m²
Preis: 890.000 USD (einige Dokumente zeigen 990.000 USD – Preis zu bestätigen)Eine seltene G…
$890,000
Eine Anfrage stellen
🌴 Elegant Beachside SPA Business for Sale - Playa Popy, Las Terrenas, Dominican Republic in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Elegant Beachside SPA Business for Sale - Playa Popy, Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 121 m²
Preis: USD 160.000 – Komplett ausgestattete Turnkey OpportunityEntdecken Sie eine außergewöh…
$160,000
Eine Anfrage stellen
