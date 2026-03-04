Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Hotels in Las Terrenas, Dominikanische Republik

gewerbeimmobilien
18
13 immobilienobjekte total found
🌴 Exceptional Beachfront Hotel & Restaurant for Sale – Playa Ballenas, Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Exceptional Beachfront Hotel & Restaurant for Sale – Playa Ballenas, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 2 000 m²
Preis: USD 3,100.000 – Business & Property inklusiveEine seltene und prestigeträchtige Geleg…
$3,10M
🌿 Luxury Eco-Lodge with Panoramic Ocean Views - Cosón, Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌿 Luxury Eco-Lodge with Panoramic Ocean Views - Cosón, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 16 250 m²
Preis: USD 1,250.000 – Immobilien & Business inklusive (Walls und Business)Eine außergewöhnl…
$1,25M
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast for Sale - Las Terrenas, Dominican Republic in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast for Sale - Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 1 663 m²
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast zum Verkauf - Las Terrenas, Dominikanische RepublikPre…
$550,000
🌴 Magnificent Boutique Hotel for Sale - Las Terrenas Centre in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Magnificent Boutique Hotel for Sale - Las Terrenas Centre
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 3 200 m²
Preis: USD 900.000 – Konzession & Business inklusive (Walls und Business)Eine außergewöhnlic…
$900,000
🌴 Boutique Hotel 30 Meters from the Beach - Playa Popy, Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Boutique Hotel 30 Meters from the Beach - Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 1 449 m²
Preis: USD 1,800.000 – Business & Property inklusiveEine hervorragende Gelegenheit, ein char…
$1,80M
🌴 Caribbean Villa with Multiple Bungalows & Pool – Ideal Bed & Breakfast – Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Caribbean Villa with Multiple Bungalows & Pool – Ideal Bed & Breakfast – Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 800 m²
Entdecken Sie dieses charmante Anwesen im karibischen Stil, eingebettet in einer üppigen tro…
$420,000
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast Near the Beach - Playa Popy, Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast Near the Beach - Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 1 654 m²
Preis: USD 850.000Entdecken Sie eine einzigartige Gelegenheit, eine friedliche und profitabl…
$850,000
🌴 Charming Eco-Lodge Bed & Breakfast - Prime Location Playa Ballenas, Las Terrena in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Charming Eco-Lodge Bed & Breakfast - Prime Location Playa Ballenas, Las Terrena
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 120 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Gelegenheit, eine wunderschön gestaltete Öko-Lodge Boutique …
$950,000
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast with Private Villa – Central Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast with Private Villa – Central Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Entdecken Sie eine einzigartige Investitionsmöglichkeit im Herzen von Las Terrenas: eine cha…
$480,000
🌴 Modern Boutique Bed & Breakfast – 250m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Modern Boutique Bed & Breakfast – 250m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 350 m²
Entdecken Sie dieses außergewöhnliche Turnkey Boutique Bed & Breakfast ideal gelegen nur 250…
$750,000
🌿 Eco-Lodge & Wellness Retreat in 11,500 m² Tropical Park – Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌿 Eco-Lodge & Wellness Retreat in 11,500 m² Tropical Park – Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 860 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Gelegenheit, ein voll funktionsfähiges ökologisches Hotel un…
$1,30M
🌴 Exceptional Caribbean Hotel Estate – 80m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Exceptional Caribbean Hotel Estate – 80m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, ein außergewöhnliches Hotelgut im karibischen Stil z…
$1,85M
🌴 Caribbean Hotel Residence – Only 90m from the Beach – Playa Ballenas, Las Terrenas in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🌴 Caribbean Hotel Residence – Only 90m from the Beach – Playa Ballenas, Las Terrenas
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 1 000 m²
Entdecken Sie diese charmante Hotelresidenz im karibischen Stil, ideal gelegen, nur 90 Meter…
$1,15M
