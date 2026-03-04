Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Dominikanische Republik
  3. Las Terrenas
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Restaurant, Café

Restaurants in Las Terrenas, Dominikanische Republik

gewerbeimmobilien
18
hotels
13
1 immobilienobjekt total found
🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 100 m²
Preis: USD 130.000Monatliche Miete: USD 800Eine fantastische Gelegenheit, eine gut etabliert…
$130,000
