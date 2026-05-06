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Häuser am Meer in La Romana, Dominikanische Republik

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villen
12
1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa 7 zimmer
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1/2
Erhöhen Sie Ihren Lebensstil mit der exquisiten Villa, die sich auf dem ersten Loch des Dog …
$7,00M
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International real estate agency Habita
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Immobilienangaben in La Romana, Dominikanische Republik

mit Garage
mit Garten
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Luxuriös
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