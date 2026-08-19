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Häuser in La Romana, Dominikanische Republik

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16
17 immobilienobjekte total found
Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
For over 5 decades Casa de Campo Resort & Villas has been at the top of many awards lists fo…
$3,29M
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Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 052 m²
Off-Plan Luxury Villa in Casa de Campo An exceptional opportunity to acquire a bespoke off-…
$6,90M
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Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Erhöhen Sie Ihren Lebensstil mit der exquisiten Villa, die sich auf dem ersten Loch des Dog …
$7,00M
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 154 m²
For over 5 decades Casa de Campo Resort & Villas has been at the top of many awards lists fo…
$5,99M
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Villa in La Romana, Dominikanische Republik
Villa
La Romana, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
It consists of 33 villas each located on plots of approximately 600 square meters, with a co…
$450,000
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Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
For over 5 decades Casa de Campo Resort & Villas has been at the top of many awards lists fo…
$3,39M
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TekceTekce
Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 531 m²
The villa in the exclusive Casa de Campo emerges majestically amidst the lush vegetation tha…
$5,85M
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Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 925 m²
Amazing villa for sale located in Casa de Campo Resort in La Romana, featuring 5 spacious be…
Preis auf Anfrage
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Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 060 m²
Casa de Campo, La Romana, Dominican Republic An extraordinary contemporary villa designed to…
$5,40M
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Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Villa in Cajuiles Casa de Campo. Für Miete zwischen $ 800 bis $ 2500, abhängig von der Saiso…
$2,500
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Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 671 m²
New project in the final design phase, to start construction in February 2025, located in th…
$3,25M
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Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 2 175 m²
Aktivitäten in der Nähe von Villa Alegre - Ultra Luxury Oceanfront EstateVilla Alegre ist ei…
$22,00M
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Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 000 m²
Investing in Casa de Campo, La Romana, offers a variety of benefits that make it a highly at…
$4,29M
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Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 208 m²
Location:  Cacique 31 , Avenida del Cacique 31, Casa De Campo, La Romana, Dominican Republic…
$6,79M
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Haus 5 Schlafzimmer in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Haus 5 Schlafzimmer
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Don’t miss this spectacular villa in Casa de Campo: Features: 5 bedrooms 5.5 bathrooms …
$1,70M
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Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 650 m²
One is a resale in Casa de Campo with stunning views to Lake and Golf. This property is loc…
$2,40M
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Villa in Casa de Campo, Dominikanische Republik
Villa
Casa de Campo, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Casa de Campo, a luxurious residential complex on the paradisiacal beaches of the Dominican …
$2,98M
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Immobilienangaben in La Romana, Dominikanische Republik

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