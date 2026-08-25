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Wohnimmobilien in La Altagracia, Dominikanische Republik

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Punta Cana
90
Higuey
159
Friusa
16
Bavaro
10
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168 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Bavaro, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bavaro, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
El proyecto llega como una oportunidad única para marcar un antes y un después en uno de los…
$202 000
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Wohnung in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung
Higuey, Dominikanische Republik
$1,30M
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International real estate agency Habita
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Haus in Friusa, Dominikanische Republik
Haus
Friusa, Dominikanische Republik
Ein fantastisches, preiswertes Haus mit drei Schlafzimmern im Zentrum von Punta Cana, 10 Min…
$249 900
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
The project consists of a residential development composed of 1 and 2 bedroom apartment buil…
Preis auf Anfrage
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Projektübersicht:Private Villa Projekt in Punta Cana mit 3 und 4-Zimmer-Einheiten mit 3,5 Ba…
$364 510
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
The project comes as a unique opportunity to mark a before and after in one of the most para…
$238 350
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 840 m²
Ausstattung: 5 Schlafzimmer5 Badezimmer1/2 halbes BadezimmerTerrasseEingangKalte KücheHeiße …
$1 000 000
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
This project is a new concept of real estate development of villas in Vista Cana, consisting…
$270 000
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 655 m²
Villa caoba is designed for those who value both sophistication and functionality in a prime…
$1,38M
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Haus 3 Schlafzimmer in Bavaro, Dominikanische Republik
Haus 3 Schlafzimmer
Bavaro, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
This project offers 24 elegantly designed villas, combining modern style with functional liv…
$265 000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
Palm View is a complex of apartments with hotel services and exclusive amenities which inclu…
$164 600
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Enjoy living in an exclusive and privileged environment, where nature appears as the protago…
$1,50M
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Villa in Bavaro, Dominikanische Republik
Villa
Bavaro, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 279 m²
Minutes away from Macao Beach you will find this uniqueproject in its style, composed of 25 …
$430 000
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Villa in Uvero Alto, Dominikanische Republik
Villa
Uvero Alto, Dominikanische Republik
Wenden Sie sich an Ihren Habita-Vertreter, um weitere Informationen zu dieser Einrichtung zu…
$7,50M
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Haus in Friusa, Dominikanische Republik
Haus
Friusa, Dominikanische Republik
Schönes 4-Zimmer-Haus mit allem, was Sie für ein komfortables und luxuriöses Leben in einem …
$675 000
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Haus in Friusa, Dominikanische Republik
Haus
Friusa, Dominikanische Republik
$169 900
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Fläche 127 m²
Urban complex located 15 minutes from Punta Cana International Airport in the Dominican Repu…
$210 000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bavaro, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bavaro, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Located in the heart of Bavaro and a few steps from the beach, this lush and exclusive proje…
$233 025
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
It is a tourist residential complex strategically located between Avenidas Estados Unidos an…
$127 000
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Haus in Bavaro, Dominikanische Republik
Haus
Bavaro, Dominikanische Republik
Villa Majestic 7 Schlafzimmer auf dem Cocotal Golfplatz in Punta Cana, mit Zugang zum Privat…
$2,30M
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Haus in Friusa, Dominikanische Republik
Haus
Friusa, Dominikanische Republik
Erstaunliche erschwingliche drei Schlafzimmer Haus im Herzen von Punta Cana, 10 Minuten zum …
$250 000
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 3 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 231 m²
An innovative residential project designed for those seeking tranquility and relaxation by t…
$590 000
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 815 m²
Meet the spectacular collection of luxury villas with spectacular spaces to enjoy and inves…
$3,10M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 521 m²
Luxury Living in Punta Cana Village West We are pleased to introduce this amazing villa, wit…
$1,15M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
SALES DETAILS – PINO 16, PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innova…
$1,05M
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Wohnung in San Rafael del Yuma, Dominikanische Republik
Wohnung
San Rafael del Yuma, Dominikanische Republik
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
The Don Dom is a new real estate and tourism landmark in Dominicus, Bayahibe, offering an im…
$114 427
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Higuey, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Welcome to the White Sands project, an exclusive 1 bedroom +studio apartment community that …
$137 500
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bavaro, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bavaro, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Intimate and natural An innovative concept ideal for investment, which integrates your life …
$340 000
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 590 m²
Luxusvilla zum Verkauf – Mara 25, Punta CanaMara 25 ist eine moderne Luxusvilla in Punta Can…
$1,25M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 460 m²
Modern Luxury Villa – Punta Cana West Village This stunning contemporary villa offers a uni…
Preis auf Anfrage
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Eigenschaftstypen in La Altagracia

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in La Altagracia, Dominikanische Republik

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
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