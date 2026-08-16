Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Dominikanische Republik
  3. Gewerbeimmobilien
  4. Restaurant, Café

Restaurants in Dominikanische Republik

;
gewerbeimmobilien
24
hotels
16
Restaurant, Café Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre in Las Terrenas, Dominikanische Republik
🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 100 m²
Preis: USD 130.000Monatliche Miete: USD 800Eine fantastische Gelegenheit, eine gut etabliert…
$130,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen