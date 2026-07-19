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Villen in Barahona, Dominikanische Republik

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Villa in Baoruco, Dominikanische Republik
Villa
Baoruco, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 700 m²
Beautiful Villa for sale, modern coastal style, located in the middle of the route Barahona-…
$455,000
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Immobilienangaben in Barahona, Dominikanische Republik

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