Xatirchi District, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Willkommen in der Wohnanlage « PARWHO », die von LLC « Ziyo-oy classic » kreiert wurde und die perfekte Kombination aus Luxus und Zugänglichkeit in der Region Navoi bietet. « TAG1> besteht aus neunstöckigen, eleganten Residenzen und ist ein Symbol des modernen Lebens. Wenn Sie ein neues Zuhause oder eine neue Wohnung in Navoi suchen, ist "PARWHO" die perfekte Wahl für Sie. Unsere Immobilien sind sorgfältig gestaltet, um Komfort und Komfort in Übereinstimmung mit Ihrem modernen Lebensstil zu bieten. Sicherheit und Schutz sind unsere obersten Prioritäten im WHOPAP". Mit einem internen Kommunikationssystem, sicheren Überwachungsgeräten und Videoüberwachung bieten wir Ihnen und Ihren Lieben einen sicheren Lebensraum. Die Wohnanlage verfügt über einen Kinderspielplatz, auf dem Kinder sicher und unterhaltsam spielen und erkunden können. Darüber hinaus bieten wir Parkplätze für Autos an, was für die Bewohner und ihre Gäste günstig ist. Fühle die Schönheit des Lebens in « TAG1>. Wenn Sie ein gemütliches Haus mit 1 Schlafzimmer oder eine geräumige Wohnung mit 2 oder 3 Schlafzimmern suchen, haben wir Optionen, die Ihren Bedürfnissen und Vorlieben entsprechen. Investieren Sie in Ihr Traumhaus in « TAG1 » und genießen Sie die Essenz des modernen Lebens in der Stadt Navoi. Wenn Sie nach neuen Häusern oder modernen Apartments in der Region Navoi suchen, lädt « PARAGRAPH » Sie ein, diese Reise mit uns zu beginnen. Entdecken Sie den Komfort und Stil, der Sie in « TRANSPORT » erwartet, und spüren Sie im Herzen von Navoi eine glänzende Zukunft. Adresse Navoi Region, Navoi City, Zarafshon MFY 2-Daa L. Tolstoy Kchashi