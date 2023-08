V ² ENTWICKLUNG

Von seiner glorreichen Vergangenheit bis zu einer soliden Gegenwart und einer noch vielversprechenderen Zukunft ist V ² DEVELOPMENT das führende Unternehmen für Wohnbebauung in Griechenland.

LUXUSEIGENTUMSENTWICKLER IN GRIECHENLAND

Als Nachfolger von ERGON, dem Unternehmen, das seit 1962 den Immobiliensektor in Griechenland definiert hat, hat V ² DEVELOPMENT über 7000 Immobilien in einer Vielzahl von Anwendungen verkauft, von Wohn- und Einzelhandel bis zu Hotels und Lagereinrichtungen auf insgesamt 4,5 Millionen Quadratmetern. V ² ENTWICKLUNG liefert beispiellose finanzielle Renditen und ist stolz auf das Eigentum an Vermögenswerten, während gleichzeitig die Zufriedenheit von Kunden, Community und Mitarbeitern verbessert wird. V ² DEVELOPMENT unterstützte den Start des griechischen Investor Permanent Residency Program im Jahr 2013, das 2018 zum beliebtesten Investitionsprogramm der Welt wurde und die USA übertraf. EB5 in tatsächlichen, genehmigten Anträgen. Nach seinem nationalen Erfolg ist V ² DEVELOPMENT ein wirklich nach außen gerichtetes Unternehmen mit einem immer stärker werdenden internationalen Standbein. Neben dem Hauptsitz in Athen und drei Niederlassungen in Griechenland befindet sich V ² ENTWICKLUNG in Peking, Shanghai, Guangzhou in China, Paris, Dubai, Nairobi, Ho Chi Minh, Doha und Lahore.