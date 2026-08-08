Über den Entwickler

Investment Baufirma DKG Development —. Unser Unternehmen ist einer der Hauptteilnehmer auf dem griechischen Immobilienmarkt. Wir sind spezialisiert auf die Umsetzung von Bauprojekten. Wir arbeiten erfolgreich mit internationalen Unternehmen, Stiftungen und privaten Partnern zusammen.

Unsere Mission — ist es, makellos hochwertige und stilvolle Objekte zu bauen.

In den letzten Jahren hat die DKG die Koordinaten des modernen Lebens in Athen geändert und unverwechselbare Immobilienobjekte entwickelt, die eine verbesserte Lebensqualität, ein hervorragendes Design und einen unvergleichlichen Wert bieten. Dank seiner bemerkenswerten Einrichtungen hat DKG beneidenswerte Erfolge erzielt, die zur Grundlage des Rufs eines Qualitätsunternehmens geworden sind, basierend auf den hohen technischen Merkmalen, die in jede Immobilie eingebettet sind.

Seit seiner Gründung im Jahr 2019 war das Ziel des Unternehmens eindeutig: langfristige Beziehungen aufzubauen, damit Griechenland zu einem sicheren Ort für Investitionen wird, der ein geringes Risiko und hohe Vorteile bietet, Immobilien entwirft und schafft, die ihre Präsenz verdienen und etwas Einzigartiges und Einzigartiges zum Wohle der gesamten Gesellschaft bieten.