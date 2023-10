Limassol, Cyprus

von €370,300

72–143 m² 3

Kapitulation vor: 2022

ERFAHRUNG DER LIMASSOL HEARTBEAT City Terrace ist ein atemberaubender neuer Apartmentkomplex im Zentrum von Limassol. Die Bewohner bieten Menschen, die einen luxuriösen Lebensstil in einer städtischen Umgebung suchen, und sind nie zu weit vom schlagenden Herzen der Stadt entfernt. Das Gebäude selbst kombiniert modernste Architektur und künstlerisches Design mit innovativem Design und unvergleichlichem Luxus. Die einzigartig gestaltete, auffällige Struktur besteht aus 27 Apartments auf sechs Etagen. Die Apartments variieren zwischen einem, zwei und drei Schlafzimmern und umfassen spektakuläre Luxus-Penthäuser mit drei Schlafzimmern. Damit ist City Terrace ideal für Paare oder Familien, die die lebhafte Stadt Limassol zu ihrem Zuhause machen möchten. ABWOHNUNGSMERKMALE FITTED FURNITURE & FLOOR TILES Italienische Küchen und Schränke; IDEAL STANDARD Sanitärkleidung, FLORIM & MARAZZI Bodenbelag; GROHE Mischer und Wasserhähne; Granitarbeitsplatten. KOOLEN & HEIZEN Bestimmungen für die elektrische Heizung (Wandeinheit); Bestimmungen für die Klimaanlage; Solar-Warmwasserpaneele. FENSTER UND LICHTUNG Doppelglas-Doppelglasfenster; Fensterfenster und Terrassen-Türengitter; Dekorative Decken mit versteckter Beleuchtung. INSULATION & PIPING Doppelwandige Doppelziegel-Wärmedämmung mit hohem Standard; Druckwassersystem; Rohr-in-Rohr-Sanitärsystem. COMPLEX-FUNKTIONEN SICHERHEITSSYSTEME Sicheres Eingangstor; Videoüberwachung in allen öffentlichen Bereichen; Sicherheitstüren; Video-Telefon-Eingangssystem. COMPLEX-EINRICHTUNGEN Kinderspielplatz im Freien; Interner Fitnessraum; angelegte Gärten. PARKMÖGLICHKEITEN Privater überdachter Parkplatz; Option für den zweiten Parkplatz; Gästeparkplatz. ELEKTRIZITÄT & LICHTING Sonnenkollektoren für den Stromverbrauch in den öffentlichen Bereichen; LED-Beleuchtung für die öffentlichen Bereiche.