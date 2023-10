Larnaka, Cyprus

von €372,120

Wir bieten Serviced Apartments mit unterschiedlichen Layouts. Die Residenz verfügt über angelegte Gärten, einen gemeinsamen Essbereich, einen Fitnessraum, einen Außenpool und eine Bar, einen Kinderspielplatz und einen Parkplatz für 100 Autos. Fertigstellung - Juli 2023. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Doppelglasierte Aluminiumfenster Holztüren Laminierter Boden Küchenschrank Zentrales Fernsehen PVC-Wassertank für 1.000 Liter Klimaanlage in allen Schlafzimmern und Wohnzimmern Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Unterkunft befindet sich in einer prestigeträchtigen Gegend, in der Nähe des Stadtzentrums und der Autobahnen, 5 Minuten von Geschäften und Restaurants entfernt.