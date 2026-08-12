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Minsk
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Maladsetschna
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Mahiljou
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Baranawitschy
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462 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 zimmer in Zdanovicki sielski Saviet, Belarus
TOP TOP
Ferienhaus 3 zimmer
Zdanovicki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Der urbane Komplex"MIRUAR SPA-HOTEL & VILLAS"Ein Raum, in dem die Stille lauter spricht als …
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 6 zimmer in Minsk, Belarus
Band VIP-Einheit
Ferienhaus 6 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
Etagenzahl 3
Eine seltene Gelegenheit, eine Immobilie zu kaufen, die Komfort, Privatsphäre und langfristi…
$598,000
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Haus 7 zimmer in Tarasava, Belarus
Haus 7 zimmer
Tarasava, Belarus
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
🏡 Exclusive Residence, nur 5 Minuten von der Pobediteley Avenue entfernt. Der "Miami near Mi…
$3,50M
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Haus in Nawahrudak, Belarus
Haus
Nawahrudak, Belarus
Fläche 114 m²
Im Verkauf ein Wohnhaus in Novogrudok, Gorbatova St., 10. Die Gesamtfläche von 114 Quadratme…
$54,274
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Ferienhaus in Valiarjanava, Belarus
Ferienhaus
Valiarjanava, Belarus
Fläche 438 m²
Zum Verkauf exklusive Sammlerhaus Premium-Klasse 100% bereit mit Möbeln mit eigenem Pool im …
$597,287
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Haus in Vialiki Trascianiec, Belarus
Haus
Vialiki Trascianiec, Belarus
Fläche 180 m²
Bereites Haus mit Möbeln 2 km von Minsk ❤️ Vollständig bereit für ein Wohnhaus in Bolshaya T…
$194,371
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in Tomkavicy, Belarus
Tomkavicy, Belarus
Fläche 63 m²
Die Hälfte des Hauses mit einem eigenen Grundstück von 17 Hektar in der Nähe der Stadt Fanip…
$39,500
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Haus in Tycynki, Belarus
Haus
Tycynki, Belarus
Fläche 97 m²
Ihr Traum vom Landleben beginnt hier! Wir bieten an, ein sehr attraktives Haus mit einer Lan…
$44,105
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Haus in Smarhon, Belarus
Haus
Smarhon, Belarus
Fläche 125 m²
3-stöckiges Haus 124 m2, 4 Zimmer, Gasheizung, großer Keller, Garage, Bad ❤️Geräumiger 3-Lev…
$105,791
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Haus in Slonim, Belarus
Haus
Slonim, Belarus
Fläche 168 m²
Geräumiges zweistöckiges Haus für ein komfortables Leben - alles ist bis ins kleinste Detail…
$80,000
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Ferienhaus in Mikhanavichy, Belarus
Ferienhaus
Mikhanavichy, Belarus
Fläche 282 m²
Geräumiges Haus 282 m2 in ag Mihanovichi Kapital Ziegelhaus für eine große Familie nur 12 km…
$300,331
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Ferienhaus in Stankauski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Stankauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 71 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Landhaus im Häuschengebäude von Bagritsovschyna, Central Street,…
$69,683
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Haus in Chaciezynski sielski Saviet, Belarus
Haus
Chaciezynski sielski Saviet, Belarus
Fläche 175 m²
Schönes Haus aus finnischem Holz 200 mm 12 km von Moskau ❤️ Premium-Haus aus finnischem Schi…
$239,252
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Haus in Baranawitschy, Belarus
Haus
Baranawitschy, Belarus
Fläche 260 m²
Zum Verkauf ein sehr schönes und geräumiges Haus in einem ruhigen und gemütlichen Ort, mit a…
$149,518
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Haus in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 86 m²
Das Haus ist zwei Ebenen verkauft - der Baum ist mit einem Wagen 21 km von der Moskauer Ring…
$22,000
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Haus in Chmielieuski sielski Saviet, Belarus
Haus
Chmielieuski sielski Saviet, Belarus
Fläche 52 m²
Los 9809. Haus zum Verkauf in Sokolovo Fordern Sie detailliertere Informationen an Der Preis…
$20,011
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Ferienhaus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 207 m²
Zum Verkauf ein schönes Landhaus am Ufer des Flusses "Vyacha" in der renommierten Cottage Ge…
$159,277
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Haus in Boksycki sielski saviet, Belarus
Haus
Boksycki sielski saviet, Belarus
Fläche 70 m²
Brick Haus 7 km von Slutsk, alle Kommunikation ❤️ Zum Verkauf ein Ziegelhaus mit einer Fläch…
$45,556
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Ferienhaus in Dukora, Belarus
Ferienhaus
Dukora, Belarus
Fläche 76 m²
Ein Haus für sich selbst gebaut. Extremer Abschnitt 21,5 Hektar in der Ag. Dukora in der Näh…
$113,619
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Haus in Nawahrudak, Belarus
Haus
Nawahrudak, Belarus
Fläche 114 m²
Im Verkauf ein Wohnhaus in Novogrudok, Gorbatova St., 10. Die Gesamtfläche von 114 Quadratme…
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Haus in Slonim, Belarus
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Slonim, Belarus
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Haus in Starobinski sielski Saviet, Belarus
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Starobinski sielski Saviet, Belarus
Fläche 26 m²
Dacha 17 km von Soligorsk ❤️ Ziegelhaus in der Gartenpartnerschaft "Bee" Anschrift: Starobin…
$5,292
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Haus in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 126 m²
Ganzjährige Residenz unter Minsk steht zum Verkauf! Nur 35 km von MKAD!Die perfekte Balance …
$43,869
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Haus in Bor, Belarus
Haus
Bor, Belarus
Fläche 57 m²
Ihr Traum vom Landleben beginnt hier! Wir bieten an, ein sehr attraktives Haus mit einem Gru…
$19,741
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Wohnung 3 zimmer in Pleschtschanizy, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Pleschtschanizy, Belarus
Zimmer 3
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/1
Im vielversprechenden und sich entwickelnden Stadtdorf Pleschenitsa gibt es eine gemütliche …
$43,040
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Haus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Haus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 376 m²
Zum Verkauf ein Haus 15 km von der Moskauer Ringstraße, Myadel Richtung, Minsk Region, Logoy…
$139,000
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Haus in Pryvolny, Belarus
Haus
Pryvolny, Belarus
Fläche 303 m²
Standort:Nur 8 Minuten Fahrt von der Hauptstadt! Die Handlung in einem malerischen Ort mit e…
$170,000
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Ferienhaus in Stanislavouski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Stanislavouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 154 m²
Das Grundstück ist 25 Hektar in PNV, es ist möglich, ein Grundstück in der Nähe für die pers…
$70,000
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Haus in Dubrovienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dubrovienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 85 m²
Haus zum Verkauf in D. Netech (7 km von Lida). Das Haus ist voll zum Leben vorbereitet. Das …
$110,000
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Haus in Chalopienicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Chalopienicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 45 m²
Wir bieten Ihnen eine ausgezeichnete Option für diejenigen, die Komfort, Natur und Privatsph…
$15,185
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