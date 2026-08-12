Wohneigentum mit Garten kaufen in Belarus

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Minsk
1419
Maladsetschna
38
Mahiljou
127
Baranawitschy
24
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483 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 zimmer in Minsk, Belarus
Band VIP-Einheit
Ferienhaus 6 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
Etagenzahl 3
Eine seltene Gelegenheit, eine Immobilie zu kaufen, die Komfort, Privatsphäre und langfristi…
$598,000
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Haus 7 zimmer in Tarasava, Belarus
Haus 7 zimmer
Tarasava, Belarus
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
🏡 Exclusive Residence, nur 5 Minuten von der Pobediteley Avenue entfernt. Der "Miami near Mi…
$3,50M
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Haus 2 zimmer in Aziory, Belarus
Haus 2 zimmer
Aziory, Belarus
Zimmer 2
Fläche 27 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Halbhaus - 2-Zimmer isolierte Wohnung auf der Straße. Neu, 9 mitten in der ag. S…
$19,335
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Haus in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 35 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Ferienhaus in Molodechnensky Richtung in der Station "Mediziner"…
$13,521
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Haus in Hrodna, Belarus
Haus
Hrodna, Belarus
Fläche 129 m²
Zu verkaufen komfortables Wohnhaus in South Grodno:- die Gesamtfläche des Gebäudes beträgt 2…
$170,412
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Ferienhaus in Valiarjanava, Belarus
Ferienhaus
Valiarjanava, Belarus
Fläche 438 m²
Zum Verkauf exklusive Sammlerhaus Premium-Klasse 100% bereit mit Möbeln mit eigenem Pool im …
$597,287
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Haus in Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Radaskovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 35 m²
Sorgfältige Blockhütte mit Dachboden ❤️Gemütliches Ferienhaus mit Ofenheizung, Obstgarten un…
$11,979
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Haus in Tycynki, Belarus
Haus
Tycynki, Belarus
Fläche 97 m²
Ihr Traum vom Landleben beginnt hier! Wir bieten an, ein sehr attraktives Haus mit einer Lan…
$44,105
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Haus in Drackauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Drackauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 24 m²
Im Verkauf mit einer guten Lage, an einem malerischen Ort, im Verkauf dacha.Große Zufahrten.…
$21,975
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Haus in Smarhon, Belarus
Haus
Smarhon, Belarus
Fläche 125 m²
3-stöckiges Haus 124 m2, 4 Zimmer, Gasheizung, großer Keller, Garage, Bad ❤️Geräumiger 3-Lev…
$105,791
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Haus in Ciurli, Belarus
Haus
Ciurli, Belarus
Fläche 84 m²
Haus in den Vororten Molodechno mit allen Kommunikation. Anschrift: Molodechnensky R-D. Turl…
$73,609
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Haus in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 93 m²
Dacha in Lukomorye - ein Ort, an den Sie zurückkehren möchten ❤️Es gibt Orte, an denen der M…
$23,622
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Ferienhaus in Mikhanavichy, Belarus
Ferienhaus
Mikhanavichy, Belarus
Fläche 282 m²
Geräumiges Haus 282 m2 in ag Mihanovichi Kapital Ziegelhaus für eine große Familie nur 12 km…
$300,331
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Haus in Bluzski sielski Saviet, Belarus
Haus
Bluzski sielski Saviet, Belarus
Fläche 44 m²
Zweistöckiges Backsteinhaus in der Nähe des Bahnhofs ❤️Zweistöckiges Backsteinhaus von 44 m2…
$11,725
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Ferienhaus in Stankauski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Stankauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 71 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Landhaus im Häuschengebäude von Bagritsovschyna, Central Street,…
$69,683
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Haus in Baranawitschy, Belarus
Haus
Baranawitschy, Belarus
Fläche 260 m²
Zum Verkauf ein sehr schönes und geräumiges Haus in einem ruhigen und gemütlichen Ort, mit a…
$149,518
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Haus in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 86 m²
Das Haus ist zwei Ebenen verkauft - der Baum ist mit einem Wagen 21 km von der Moskauer Ring…
$22,000
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Haus in Rakauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Rakauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 83 m²
Zum Verkauf eine gemütliche, voll ausgestattete Datscha in ST "Lada-A". Ein großartiger Ort …
$19,900
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Haus in Chmielieuski sielski Saviet, Belarus
Haus
Chmielieuski sielski Saviet, Belarus
Fläche 52 m²
Los 9809. Haus zum Verkauf in Sokolovo Fordern Sie detailliertere Informationen an Der Preis…
$20,011
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Ferienhaus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 207 m²
Zum Verkauf ein schönes Landhaus am Ufer des Flusses "Vyacha" in der renommierten Cottage Ge…
$159,277
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Ferienhaus in Dukora, Belarus
Ferienhaus
Dukora, Belarus
Fläche 76 m²
Ein Haus für sich selbst gebaut. Extremer Abschnitt 21,5 Hektar in der Ag. Dukora in der Näh…
$113,619
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Haus in Cerninski sielski Saviet, Belarus
Haus
Cerninski sielski Saviet, Belarus
Fläche 65 m²
Los 9811. Eine Datscha in Kosich.Fordern Sie detailliertere Informationen anUnsere Kunden za…
$29,003
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Haus in Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 113 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Haus in der Nähe von Fanipol.Idealer Ort für den ganzjährigen Au…
$53,992
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Haus in Tracciakouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Tracciakouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 43 m²
Zum Verkauf Ferienhaus in ST "Road Builder" mit einem Grundstück von 6,33 Hektar. Das Haus w…
$6,800
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Haus in Hrodna, Belarus
Haus
Hrodna, Belarus
Fläche 14 m²
Ein gepflegtes Cottage steht zum Verkauf.Anschrift: ST Forestry 2, Gozhsky S/S.Merkmale:• Gr…
$15,017
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Haus in Pliski sielski Saviet, Belarus
Haus
Pliski sielski Saviet, Belarus
Haus zum Verkauf, isoliert kann man im Winter leben, mit Haus gesäumt, in einer Nachahmung e…
$26,000
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Haus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Haus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 108 m²
Gemütliches Ziegelhaus auf einem Grundstück von 10 Hektar ❤️Zum Verkauf ein gemütliches Zieg…
$84,363
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Haus in Zdanovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Zdanovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 65 m²
Ein komplett fertiges zweistöckiges Haus steht zum Verkauf (Minsk Bezirk, Ekran St.). Die F…
$53,000
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Haus in Liebiadzieva, Belarus
Haus
Liebiadzieva, Belarus
Fläche 61 m²
Gemütliches Haus in der Ag. Lebedevo, Molodechny Bezirk mit einem Grundstück von 20 Hektar ❤…
$8,774
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Haus in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 126 m²
Ganzjährige Residenz unter Minsk steht zum Verkauf! Nur 35 km von MKAD!Die perfekte Balance …
$43,869
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