Neubauwohnungen in Matschulischtschy, Belarus

Wohnanlage ЖК "Соколиный край"
Matschulischtschy, Belarus
von
$29,209
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 5
Fläche 28–80 m²
5 Immobilienobjekte 5
Der Wohnkomplex "Sokoliny Krai" liegt 15 km von Minsk entfernt auf der Schnellstraße R23 in der Stadt. Pastorial.LLC "Metallstroyprofile" als Generalunternehmer im November 2020. begann der Bau eines neuen Viertels von risikoarmen Gebäuden. Der Kunde ist das republikanische Einheitsunternehm…
ООО «Металлстройпрофиль»
