Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Hrodna, Belarus

Geschäft 200 m² in Hrodna, Belarus
Geschäft 200 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
We rent a premises of 200 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno. Location: Rep…
$1,400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Lager 400 m² in Hrodna, Belarus
Lager 400 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 400 m²
Stockwerk 1/1
Vermietung von Räumlichkeiten für Lager, Handel, Autoservice, Produktion in 1 km von Grodno,…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro 233 m² in Hrodna, Belarus
Büro 233 m²
Hrodna, Belarus
Zimmer 4
Fläche 233 m²
Etagenzahl 3
The administrative-trading premises on the street. Obukhova, 16. The entire second floor wi…
$3,748
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 452 m² in Hrodna, Belarus
Gewerbefläche 452 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 452 m²
Etagenzahl 2
Wir vermieten ein Zimmer von 451 qm auf der Repin Street in Grodno.Die Räumlichkeiten können…
$3,161
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Geschäft 300 m² in Hrodna, Belarus
Geschäft 300 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
We rent premises on the street. Antonov in the center of Grodno. Location: Republic of Belar…
$2,100
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Produktion 853 m² in Hrodna, Belarus
Produktion 853 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 853 m²
Stockwerk 3/3
Wir mieten ein isoliertes Zimmer in der Antonov Street.Lage: Republik Belarus, Region Grodno…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro 154 m² in Hrodna, Belarus
Büro 154 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 154 m²
Stockwerk 2/4
Zur Miete nicht-wohnliche Räumlichkeiten im Zentrum von Grodno mit einem schönen Blick von d…
$1,848
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 219 m² in Hrodna, Belarus
Büro 219 m²
Hrodna, Belarus
Zimmer 4
Fläche 219 m²
Stockwerk 3/3
Ein Einzelhandelsraum von 219,8 qm wird gemietet, im dritten Stock des Einkaufszentrums Blac…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro 52 m² in Hrodna, Belarus
Büro 52 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/2
Rental of administrative premises in the shopping center on Pushkin Street, 31A in Grodno. …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft 143 m² in Hrodna, Belarus
Geschäft 143 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 143 m²
Stockwerk 2/2
Die Verwaltungsgebäude sind in der Stadt gemietet. Grodno, 31A Pushkin Street.Ausgezeichnete…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft 459 m² in Hrodna, Belarus
Geschäft 459 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 459 m²
Etagenzahl 1
Gewerbliche Nichtwohnräume zu vermieten in Grodno, st. Vrublevsky, 1/2. Gesamtfläche – 458,8…
$3,529
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 49 m² in Hrodna, Belarus
Büro 49 m²
Hrodna, Belarus
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 1
Office space and warehouse with a total area of ​​49.4 sq.m.Ceiling height - 3.50. Year of c…
$296
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Geschäft 111 m² in Hrodna, Belarus
Geschäft 111 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 111 m²
Etagenzahl 3
We rent a premises of 111 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno.Name- Retail p…
$777
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Lager 55 m² in Hrodna, Belarus
Lager 55 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 55 m²
Etagenzahl 1
Rent a warehouse on the street. Industrialnaya, 17 in Grodno. The total area of ​​the facili…
$328
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Lager 276 m² in Hrodna, Belarus
Lager 276 m²
Hrodna, Belarus
Zimmer 3
Fläche 276 m²
Etagenzahl 1
Multifunctional premises for rent on the street. Lidskaya, 15A in Grodno (between the traffi…
$966
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Geschäft 71 m² in Hrodna, Belarus
Geschäft 71 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 71 m²
Etagenzahl 2
A completely finished commercial in the central part of the city of Grodno. Location: Grodno…
$936
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Lager 139 m² in Hrodna, Belarus
Lager 139 m²
Hrodna, Belarus
Zimmer 1
Fläche 139 m²
Etagenzahl 1
Multifunctional premises for rent on the street. Lidskaya, 15A in Grodno (between the traffi…
$482
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Geschäft 467 m² in Hrodna, Belarus
Geschäft 467 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 467 m²
Etagenzahl 3
We rent premises from 16 sq.m. up to 300 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno…
$3,270
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Lager 67 m² in Hrodna, Belarus
Lager 67 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 67 m²
Etagenzahl 1
Rent on the street. Industrialnaya, 17 in Grodno. Total area of ​​the facility is 67.4 sq.m.…
$337
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 74 m² in Hrodna, Belarus
Gewerbefläche 74 m²
Hrodna, Belarus
Zimmer 3
Fläche 74 m²
Stockwerk 1
Wir bieten langfristige Vermietung Gewerbeimmobilien in der Parkova Street, 2.Lage - ein neu…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 219 m² in Hrodna, Belarus
Gewerbefläche 219 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 219 m²
Etagenzahl 2
Wir vermieten ein Zimmer von 219 qm in der Repina Street in Grodno.Die Räumlichkeiten können…
$1,724
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 56 m² in Hrodna, Belarus
Gewerbefläche 56 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 56 m²
Etagenzahl 2
Wir vermieten ein Zimmer von 56 qm auf der Repin Street in Grodno.Die Räumlichkeiten können …
$338
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Geschäft 150 m² in Hrodna, Belarus
Geschäft 150 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
We rent isolated premises on the street. Antonov in the center of Grodno. Location: Republic…
$2,271
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 817 m² in Hrodna, Belarus
Gewerbefläche 817 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 817 m²
Stockwerk 1/1
Mieten Sie eine Wartungsstation auf der Publishing Street, 26A in Grodno.Die Anlage besteht …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
