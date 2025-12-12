Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Lager in Hrodna, Belarus

5 immobilienobjekte total found
Lager 400 m² in Hrodna, Belarus
Lager 400 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 400 m²
Stockwerk 1/1
Vermietung von Räumlichkeiten für Lager, Handel, Autoservice, Produktion in 1 km von Grodno,…
Preis auf Anfrage
Lager 55 m² in Hrodna, Belarus
Lager 55 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 55 m²
Etagenzahl 1
Rent a warehouse on the street. Industrialnaya, 17 in Grodno. The total area of ​​the facili…
$328
pro Monat
Lager 276 m² in Hrodna, Belarus
Lager 276 m²
Hrodna, Belarus
Zimmer 3
Fläche 276 m²
Etagenzahl 1
Multifunctional premises for rent on the street. Lidskaya, 15A in Grodno (between the traffi…
$966
pro Monat
Lager 139 m² in Hrodna, Belarus
Lager 139 m²
Hrodna, Belarus
Zimmer 1
Fläche 139 m²
Etagenzahl 1
Multifunctional premises for rent on the street. Lidskaya, 15A in Grodno (between the traffi…
$482
pro Monat
Lager 67 m² in Hrodna, Belarus
Lager 67 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 67 m²
Etagenzahl 1
Rent on the street. Industrialnaya, 17 in Grodno. Total area of ​​the facility is 67.4 sq.m.…
$337
pro Monat
