Langfristige Miete von Geschäfte in Hrodna, Belarus

8 immobilienobjekte total found
Geschäft 200 m² in Hrodna, Belarus
Geschäft 200 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
We rent a premises of 200 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno. Location: Rep…
$1,400
pro Monat
Geschäft 300 m² in Hrodna, Belarus
Geschäft 300 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
We rent premises on the street. Antonov in the center of Grodno. Location: Republic of Belar…
$2,100
pro Monat
Geschäft 143 m² in Hrodna, Belarus
Geschäft 143 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 143 m²
Stockwerk 2/2
Die Verwaltungsgebäude sind in der Stadt gemietet. Grodno, 31A Pushkin Street.Ausgezeichnete…
Preis auf Anfrage
Geschäft 459 m² in Hrodna, Belarus
Geschäft 459 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 459 m²
Etagenzahl 1
Gewerbliche Nichtwohnräume zu vermieten in Grodno, st. Vrublevsky, 1/2. Gesamtfläche – 458,8…
$3,529
pro Monat
Geschäft 111 m² in Hrodna, Belarus
Geschäft 111 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 111 m²
Etagenzahl 3
We rent a premises of 111 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno.Name- Retail p…
$777
pro Monat
Geschäft 71 m² in Hrodna, Belarus
Geschäft 71 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 71 m²
Etagenzahl 2
A completely finished commercial in the central part of the city of Grodno. Location: Grodno…
$936
pro Monat
Geschäft 467 m² in Hrodna, Belarus
Geschäft 467 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 467 m²
Etagenzahl 3
We rent premises from 16 sq.m. up to 300 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno…
$3,270
pro Monat
Geschäft 150 m² in Hrodna, Belarus
Geschäft 150 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
We rent isolated premises on the street. Antonov in the center of Grodno. Location: Republic…
$2,271
pro Monat
