Langfristige Miete von Büros in Hrodna, Belarus

5 immobilienobjekte total found
Büro 233 m² in Hrodna, Belarus
Büro 233 m²
Hrodna, Belarus
Zimmer 4
Fläche 233 m²
Etagenzahl 3
The administrative-trading premises on the street. Obukhova, 16. The entire second floor wi…
$3,748
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 154 m² in Hrodna, Belarus
Büro 154 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 154 m²
Stockwerk 2/4
Zur Miete nicht-wohnliche Räumlichkeiten im Zentrum von Grodno mit einem schönen Blick von d…
$1,848
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 219 m² in Hrodna, Belarus
Büro 219 m²
Hrodna, Belarus
Zimmer 4
Fläche 219 m²
Stockwerk 3/3
Ein Einzelhandelsraum von 219,8 qm wird gemietet, im dritten Stock des Einkaufszentrums Blac…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro 52 m² in Hrodna, Belarus
Büro 52 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/2
Rental of administrative premises in the shopping center on Pushkin Street, 31A in Grodno. …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro 49 m² in Hrodna, Belarus
Büro 49 m²
Hrodna, Belarus
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 1
Office space and warehouse with a total area of ​​49.4 sq.m.Ceiling height - 3.50. Year of c…
$296
pro Monat
Eine Anfrage stellen
