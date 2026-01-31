Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Österreich
  3. Zell am See
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Zell am See, Österreich

1 immobilienobjekt total found
Unique grand hotel resort in ski area of Zell Am See in Zell am See, Österreich
Unique grand hotel resort in ski area of Zell Am See
Zell am See, Österreich
Fläche 9 000 m²
Etagenzahl 6
Einzigartige Gelegenheit - super beliebt Zell am See bietet 245-Zimmer-Resort zum Verkauf!Es…
$27,03M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen