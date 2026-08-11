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Penthäuser in Millstatt am See, Österreich

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Penthouse 3 zimmer in Lechnerschaft, Österreich
Penthouse 3 zimmer
Lechnerschaft, Österreich
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 2/1
Beschreibung: Dieses exklusive Penthouse ist in der erstklassigen Lage von Millstatt zu ver…
$1,15M
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