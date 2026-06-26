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Hotels in Graz, Österreich

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10
1 immobilienobjekt total found
Hotel 3 000 m² in Graz, Österreich
Hotel 3 000 m²
Graz, Österreich
Zimmer 50
Fläche 3 000 m²
Die veröffentlichte Ortsangabe entspricht aus Gründen der Vertraulichkeit nicht dem tatsächl…
$4,40M
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