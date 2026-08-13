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Häuser in Traiskirchen, Österreich

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Wienersdorf, Österreich
Haus 5 zimmer
Wienersdorf, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Ruhige, grüne Wohnlage mit sehr guter Anbindung. Nur ca. 25 Minuten nach Wien – ideal für F…
$783,613
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